Sahara, la bataille diplomatique commence

La décision américaine de reconnaître la marocanité du Sahara continue de provoquer de grandes réverbérations dans la plus part des forums internationaux. Si les Marocains y ont vu une éclatante illustration de leur diplomatie offensive inspirée par une indestructible conviction de La défense de leurs droits, la bataille d’inscrire cette victoire dans le marbre ne fait que commencer.

Et un des champs de cette ultime bataille diplomatique marocaine à venir est incontestablement le théâtre européen. Il est vrai que la plupart des pays de cette région regardaient avec bienveillance l’option autonomie proposée par le Maroc mais le tournant américain leur a donné un coup de vieux les plaçant automatiquement dans un anachronisme politique difficile à gérer.

Pour des pays proches comme l’Espagne ou la France, dont le destin avec le royaume du Maroc est imbriqué dans son histoire et sa géographie, la décision américaine a agi comme un révélateur d’une position contrainte.

Paris et Madrid qui manifestaient leur perception de ce conflit sous le parapluie de négociations onusiennes ne semblent plus en mesure de tenir cette approche à l’égard du Maroc au risque d’apparaître largement en retrait à l’égard de ce conflit. L’ambiguïté de leurs positions est de mise et risque d’apparaître en comparaison de l’évolution de ce dossier comme une posture inamicale.

Au lendemain de l’annonce américaine, Paris a dit son impatience de voir ce conflit artificiellement entretenu durer autant de décennies et être source d’inquiétudes pour la paix régionale.

La diplomatie française devrait par conséquence s’investir dans la solution de cette crise de manière à convaincre l’ensemble des protagonistes d’accepter la solution de l’autonomie.

La stratégie marocaine à venir consistera à porter le fer de la persuasion au cœur de l’appareil diplomatique européen pour l’amener à reconnaître ouvertement la marocanité du Sahara. Il s’agit de porter un coup de grâce à tous les bastions qui manifestent encore la moindre empathie à l’égard de l’aventure séparatiste.

C’est une entreprise post succès américain qui nécessite diligence et tact. Enjeu essentiel : capitaliser sur la décision de Washington et faire en sorte de la dupliquer le maximum de fois.

Deux atouts incontournables vont faire chair dans tout argumentaire: Le premier touche à l’attrait économique que représente cette région une fois pacifiée et reconnue dans sa pleine marocanité. Le second a un rapport avec les angoisses sécuritaires que représente cette région où pullulent des bandes armées en dehors de tout contrôle.

A l’égard du monde arabe, la démarche ne devrait pas être différente, mais avec un atout supplémentaire, celui des liens forts qui lient le royaume du Maroc à son entourage arabe.

L’heure de vérité a sonné pour que les alliés puissent exprimer la plénitude de leur solidarité. L’enjeu là aussi est d’accélérer à dynamique de reconnaissance pour clore le chapitre des zones grises et des hésitations opportunes.

Ces offensives diplomatiques marocains tous azimuts à l’encontre du monde arabe, de l’Afrique et de l’Europe auront pour impact majeur de renforcer l’isolement du premier et unique parrain des séparatistes du Polisario, L’Algérie.

Le délire obsessionnel qui s’est emparé d’Alger après l’annonce américaine révèle l’ampleur du choc politique reçu face à cette performance de la diplomatie marocaine. Comme en témoigne l’effervescence de sa presse et d’une partie de sa classé politique pilotée par le vieux logiciel anti-Maroc qui a distingué son action depuis des décennies.

Il est clair aujourd’hui que le chapitre des négociations politiques autour du devenir du Sahara marocain est politiquement clos. Les mots «referendum» et «indépendance» ont depuis longtemps disparu du lexique des négociateurs de l’ONU. Il s’agit aujourd’hui de fixer le cadre de l’autonomie proposée par le Maroc et de faire en sorte de l’inscrire dans l’arsenal juridique international.