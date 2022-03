Ryanair annonce son plus grand programme estival vers le Maroc jamais établi

La compagnie aérienne Ryanair a annoncé, jeudi, son plus grand programme d’été vers le Maroc, avec 135 destinations et plus de 370 vols hebdomadaires au départ de 11 pays, dont la France, l’Allemagne, l’Irlande, l’Italie, le Portugal et le Royaume-Uni.

Dans un communiqué, le transporteur irlandais souligne qu’avec 37 nouveaux itinéraires, cette connectivité accrue apportera un grand nombre de touristes de tous les marchés européens de premier plan. Le programme d’été 2022 de Ryanair pour le Maroc comprendra 10 avions basés (5 à Marrakech, 3 à Fès et 2 à Agadir), un investissement d’un milliard de dollars au Maroc, 135 routes au total, dont 37 nouvelles destinations comprenant, entre autres, Bruxelles, Lisbonne, Londres, Madrid, Paris et Rome, plus de 370 vols par semaine et plus de de 5.000 emplois au total, fait savoir la même source.

“Depuis son lancement au Maroc en 2006, Ryanair est la compagnie aérienne opérant au Royaume qui connaît la croissance la plus rapide et qui continuera à accroître sa présence, tout en accélérant la reprise du tourisme et du trafic au Maroc après le Covid”, ajoute le communiqué. Cité dans le communiqué, Eddie Wilson, PDG de Ryanair DAC, s’est dit ravi de stimuler la croissance du tourisme marocain “grâce à notre programme estival le plus important de tous les temps, avec plus de 370 vols hebdomadaires sur 135 liaisons, dont 37 nouvelles liaisons au départ de marchés d’arrivée clés en Europe, tels que la France, l’Allemagne, l’Irlande, l’Italie, le Portugal et le Royaume-Uni”.

“Avec 10 avions basés, Ryanair a investi 1 milliard de dollars au Maroc et nous prévoyons de poursuivre cette croissance à l’avenir”, a assuré M. Wilson.