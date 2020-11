Réunis au Maroc, les députés libyens s’engagent à “mettre fin aux divisions”

La Chambre des représentants ne s’est pas réunie depuis deux ans, la Libye étant plongée dans le chaos depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011.

Deux autorités se disputent le pouvoir dans le pays d’Afrique du Nord: le Gouvernement d’union nationale à Tripoli (ouest), reconnu par l’ONU, et un pouvoir incarné par le maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l’Est soutenu par une partie du Parlement élu, lui même profondément divisé.

Un accord de cessez-le-feu permanent a été signé fin octobre entre les deux parties.

A l’issue de cinq jours de concertations à Tanger, dans le nord du Maroc, 123 députés de la Chambre des représentants (sur un total de quelque 180 membres) se sont engagés à mettre fin aux “discours de haine” et “aux divisions” qui minent “l’ensemble des institutions” libyennes.

Ils s’engagent à organiser des “élections législatives et à terminer la phase de transition le plus rapidement possible”, tandis qu’une session réunissant l’ensemble des membres de la Chambre des représentants doit être organisée “dès leur retour” en Libye.

La rencontre aura lieu à Ghadamès (sud-ouest), à l’intersection des frontières avec l’Algérie et la Tunisie. Cette ville est considérée comme préservée de l’influence des cercles de pouvoir des deux provinces historiques, la Tripolitaine dans l’Ouest et la Cyrénaïque dans l’Est.

“Avoir 123 députés à la même table est en soi une réussite”, s’est félicité le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita.

“La Libye a besoin d’une Chambre des représentants qui joue son rôle (…) La prochaine réunion en Libye aura un grand impact sur le dialogue politique”, a-t-il dit.

Disposition constance du Royaume

M. Bourita a également salué l’atmosphère dans laquelle s’est déroulée la réunion, imprégnée par l’esprit de responsabilité et de patriotisme ainsi que la conscience quant à l’importance de cette étape et le rôle fondamental des Libyens, notamment de la Chambre des représentants, pour accompagner l’étape critique que connaît le processus politique en Libye.

Le ministre a par ailleurs mis en avant la disposition constante du Royaume du Maroc à accompagner la volonté des députés libyens et de la communauté internationale pour garantir la réunion de la Chambre des représentants afin qu’elle assure son rôle et ses responsabilités, exprimant son espoir que cette réunion consultative constitue un point de départ pour la Chambre des représentants afin de jouer pleinement le rôle qui lui est attribué par l’Accord politique, un rôle important dans le domaine de nomination, de législation et de contrôle.

“L’étape politique actuelle nécessite une Chambre des représentants harmonieuse, qui avance dans une seule direction, où les divisions géographiques et politiques prennent fin, et qui oeuvre en tant qu’un seul organe au service de la Libye et des libyens”, a-t-il relevé, estimant qu’à travers le suivi de la réunion et de ses résultats, le pari a été gagné.

Pour sa part, le député à la Chambre des représentants libyenne, Ahmed Chalhoub, a affirmé, lors d’une allocution prononcée au nom des députés ayant participé à la réunion consultative, que le rôle du Royaume du Maroc dans la réunion de la Chambre des représentants afin de “briser la glace” parmi ses membres sera inscrit dans la mémoire des Libyens, faisant savoir que ce rôle traduit l’intérêt que porte le Maroc frère pour les Libyens.

Il a également salué le rôle du Royaume du Maroc dans l’unification de la Chambre des représentants libyenne et la mise en place de l’atmosphère adéquate à cet effet, estimant que la réunion de la Chambre grâce aux efforts des frères du Royaume du Maroc sera un jour historique pour les Libyens.