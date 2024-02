Report de la présidentielle au Sénégal: Macky Sall va s’exprimer jeudi soir

Le chef de l’Etat sera interrogé par trois médias sénégalais: la Radio télévision du Sénégal (RTS, publique), iTV et Seneweb, selon une source de la présidence sénégalaise, citée par des médias.

Le Conseil constitutionnel a opposé jeudi dernier son veto au report de la présidentielle, qui était prévue initialement le 25 février et au maintien du président Macky Sall à son poste jusqu’à l’installation de son successeur.

Le Conseil constitutionnel a constaté l’impossibilité de maintenir la présidentielle le 25 février et demandé aux autorités d’organiser le scrutin « dans les meilleurs délais ».

Le président Macky Sall a affirmé vendredi son intention de respecter la décision du Conseil et de mener « sans tarder les consultations nécessaires » à l’organisation du scrutin.

Lors du Conseil des ministres tenu ce mercredi, Macky Sall a demandé au Ministre de l’Intérieur de « prendre toutes les dispositions » en relation avec le Ministre des Finances et du Budget, la Commission électorale nationale autonome (CENA) et les autorités administratives, « pour une bonne organisation de l’élection présidentielle à une date qui sera fixée très prochainement, après les consultations avec les acteurs politiques, les responsables de la société civile et les représentants des forces vives de la Nation », selon un communiqué du Conseil des ministres.

Le chef de l’Etat a également demandé au Garde des Sceaux, ministre de la justice de finaliser les projets de textes pour ‘’matérialiser la volonté de réconciliation et de pardon dans le respect de l’Etat de droit et la consolidation de la paix sociale durable’’, selon le communiqué.