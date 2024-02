L’anthropologue Faouzi Skali présente à Fès son dernier ouvrage « Sagesses et facéties de Joha »

Dans ce livre de format moyen publié aux éditions « Le Courrier du Livre », M. Skali décortique les « messages cachés » de 70 contes spirituels ayant pour protagoniste le légendaire Joha, un personnage qui interpelle depuis des siècles au Maroc, en Méditerranée et jusqu’en Extrême-Orient.

Lors de cette rencontre,Joha, organisée par l’Association Démocratique des Français à l’Etranger (ADFE), l’auteur a fait observer que Joha, dit « Goha » en Egypte ou encore « Mullah Nasreddine Hodja » dans les Balkans et en Asie, est « une personnalité qui subjugue depuis très longtemps et qui synthétise en elle un certain nombre d’enseignements ».

« Joha est une personnalité ambiguë, à la fois bouffon et excentrique, sage et idiot », a relevé l’anthropologue qui voit en ce personnage emblématique aussi bien un adepte du soufisme qu’un héritier philosophique de Socrates.

« Un véritable enseignement, selon notre héros, ne consiste pas en un exposé magistral, aujourd’hui à portée de quelques clics sur le net, mais à réorienter l’apprenant vers une connaissance qu’il porte en lui sans le savoir », a-t-il expliqué, ajoutant que « pour déjouer la garde de notre conscience critique habituelle, Joha préfère se déguiser en bouffon, et utiliser la voix de l’humour et du rire.Il est comme Socrates, un accoucheur des esprits ».

Pour M. Skali, à travers ses innombrables péripéties où son âne, Joha « est souvent mis en vedette, nous enseigne des choses fondamentales et d’une grande subtilité ».

« Joha nous permet de saisir, comme une prémonition, une vérité dont on a pas su trouver l’expression », a-t-il enchaîné.

Les contes de Joha, personnage légendaire à la fois excentrique, sage et bouffon, ont été transmis oralement de génération en génération, de la Méditerranée à l’Extrême-Orient. Dans le sillage d’une sagesse populaire, ces histoires sont irriguées par les enseignements du soufisme, dimension mystique de l’islam, peut-on lire dans la préface de l’ouvrage. « Par leurs aspects intemporels, les contes de Joha demeurent d’une étonnante actualité. Tels des miroirs de notre âme, ils reflètent notre propre vanité, nos illusions, nos errements…Joha représente en cela une figure spirituelle, dont l’attitude déconcertante vise à susciter en nous une perplexité, un choc salvateur », poursuit-on.

Au fil de ces 70 récits drolatiques, dont les messages cachés et profonds sont éclairés par l’auteur Faouzi Skali, les mots de Joha viennent comme par fulgurance inspirer notre façon d’être et d’agir.