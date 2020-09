Un rassemblement de Marocains s’est tenu ce samedi 19 septembre Paris, Place de la République, à la mémoire du petit Adnan, violé et tué à Tanger.

Rassemblement à Paris à la mémoire du petit Adnan, violé et tué à Tanger

“C’est un rassemblement à la mémoire d’Adnan et de solidarité avec la famille. Que justice lui soit rendue”, déclare Rachida à l’initiative de ce sit-in.

Les portraits du petit Adnan, 11 ans étaient entourés de bougies et de fleurs blanches. Des ressortissantes marocaines, drapeau du Maroc à la main, ont demandé l’application de la peine de mort à l’encontre du violeur et assassin de l’enfant.

“La justice doit faire son travail et se montrer se montrer sévère pour protéger nos enfants”, ont-elles lancé.

Dans son message de condoléances, le roi Mohammed VI a condamné l’acte criminel odieux “dont votre fils innocent a été victime et nous partageons avec vous et toutes les familles marocaines qui ont compati avec vous, l’ampleur de cette perte cruelle”, implorant le Tout-Puissant d’accorder à sa famille patience et réconfort”.