Ramadan au Maroc : une immersion culturelle unique pour les visiteurs étrangers

Une opportunité sans égal se présente aux voyageurs avides de découvertes pour explorer les coutumes et les rituels, déguster les délices et les mets traditionnels au moment du ftour et ce, dans une ambiance conviviale et empreinte de générosité, aspects agréables de ce mois béni.

Ce mois de ferveur religieuse et de dévotion est, en outre, une chance exceptionnelle de prendre part à des manifestations à caractère culturel et religieux particuliers tenus en commémoration de cette période de communion ainsi que de s’imprégner du charme des marchés nocturnes animés.

Durant la journée, explorer les monuments historiques et les sites emblématiques du pays pendant cette période spéciale offre une vision singulière sur la richesse culturelle et variée du Royaume.

Le soir, être témoin de l’atmosphère envoûtante des prières de Tarawih et de Qiyam, et des récitations du Coran, permet d’apprécier pleinement cette dimension spirituelle, surtout pendant les 10 derniers jours.

S’accorder au tempo des habitudes locales

Pour profiter pleinement de son voyage et éviter toute déception liée au changement du rythme de la vie locale, il est primordial de prendre en considération les modifications qui peuvent survenir au niveau des horaires, notamment ceux des cafés, restaurants, sites touristiques, administrations et commerces.

En anticipant les éventuels ajustements des heures d’ouverture et de fermeture, pouvant inclure des retards le matin et des fermetures anticipées l’après-midi, voire une suspension complète pour la journée afin de rouvrir le soir après la rupture du jeûne, les touristes peuvent tirer le meilleur parti de leur séjour.

De l’avis de Mariana, une touriste italienne, se renseigner sur les changements d’horaires, est l’astuce pour passer un séjour agréable sans soucis et sans surprises désagréables tout en prenant les mesures et les précautions nécessaires.

« La majorité des sites et attractions touristiques demeurent ouverts pendant cette période, bien que quelques ajustements puissent être effectués au niveau des horaires. Pour les cafés et les restaurants, la majorité sont fermés une partie de la journée, principalement à midi, mais rouvrent généralement à partir de 17 heures », a-t-elle indiqué.

Dans ce sillage, elle a soulevé que c’est en dehors des circuits touristiques habituels, qu’il est plus difficile de trouver des endroits pour manger dans la journée, à moins de se rendre dans de grands hôtels.

Toutefois, les franchises gardent leurs horaires habituels et une grande partie des pâtisseries maintiennent leurs portes ouvertes et proposent une variété de délices, pouvant satisfaire les appétits des visiteurs, a noté Mariana.

Malgré un tempo qui peut s’avérer plus lent, visiter le Maroc durant le Ramadan implique souvent une aventure unique et enrichissante dans une ambiance empreinte de spiritualité et de calme, permettant de découvrir la splendeur de la culture marocaine sous d’autres formes.

Avec des marchés, des rues et des attractions touristiques moins fréquentés, parcourir le pays de l’accueil généreux prend une nouvelle dimension, imprégnée de quiétude singulière et de charme ramadanesque.