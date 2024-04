Le géant émirati ADNOC Gas annonce un investissement de 13 milliards de dollars pour les cinq prochaines années

« Entre 2024 et 2029, nous prévoyons d’investir plus de 13 milliards de dollars dans des opportunités de croissance nationales et internationales, notre activité à marge prévisible devant augmenter jusqu’à 40 % d’ici 2029 », a déclaré dans un communiqué le président de la société, Sultan Ahmed Al-Jaber.

Ces investissements permettront à l’entreprise d’augmenter de 40% ses bénéfices, a-t-il indiqué, rappelant la réalisation l’année dernière d’investissements de l’ordre de 4,9 milliards de dollars, avec un accent particulier sur la décarbonation, la transformation numérique et l’innovation technologique axée sur l’intelligence artificielle.

Sultan Ahmed Al-Jaber a affirmé que l’entreprise prévoit également d’augmenter ses volumes d’exportation de gaz naturel liquéfié dans les années à venir, faisant savoir que l’entreprise prévoit d’acquérir la nouvelle usine de GNL de Ruwais et de plus que doubler sa capacité de production de GNL d’ici 2028.

« Nous souhaitons nous développer à l’échelle internationale en acquérant de nouvelles positions dans la chaîne de valeur du gaz, en ciblant des opportunités en Europe, en Inde, en Chine et en Asie du Sud-Est », a déclaré, pour sa part, le PDG d’ADNOC Gas, Ahmed Mohamed Alebri.

L’entreprise (Abu Dhabi National Oil Company) a enregistré en 2023 un chiffre d’affaires de 22,7 milliards de dollars et un bénéfice net de 4,7 milliards de dollars.