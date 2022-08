Rabat abrite du 05 au 14 août la 1ère édition du “RAB’AFRICA Summer Festival”

Tenu dans le cadre des célébrations de Rabat Capitale Africaine de la Culture, organisées sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, cet évènement prévoit un programme d’animation et de divertissement qui combine entre spectacles de musique et activités culturelles et sportives adaptées à la période estivale, indique le ministère dans un communiqué.

A l’affiche de cette 1ère édition, les artistes-interprètes Mehdi Mozayine et Hatim Ammour (05 août), Bitweenatna et Hind Ennayra (06 août), Mehdi Fadili et Nouaaman Belayachi (07 août), Batoul Marouani, Africa United et Abdelali Anouar (08 août), Kouz 1 et Mehdi Kamoun (09 août), Zouhair Bahaoui (10 août), Othman Zeyn, Khtek et Kamar Mansour (11 août).

Le festival accueillera également Aminux et Lord Mehdi (12 août), Mbokka Project et Muslim (13 août), Jubantouja, Ribab Fusion et Kawtar Berrani (14 août).