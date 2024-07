Projet de loi sur la grève : le gouvernement vise un consensus avec l’ensemble des partenaires sociaux et politiques (Sekkouri)

Le gouvernement est soucieux de parvenir à un consensus avec les différents partenaires sociaux et politiques autour du projet de loi organique n° 97-15 fixant les conditions et les modalités de l’exercice du droit de grève, a affirmé, jeudi à Rabat, le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri.