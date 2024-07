Programme Intelaka : Plus de 58.000 projets financés pour 39 MMDH (Nadia Fettah)

Répondant à une question orale à la Chambre des représentants sur « Le rôle des banques dans la promotion de l’investissement », Mme Fettah a souligné que le rythme des prêts bancaires destinés à l’investissement a augmenté de 10% en 2023 et de 3,5% au premier trimestre 2024. Dans ce sillage, elle a mis l’accent sur l’importance de la « grande réforme » de la société « Tamwilcom » et sur ses offres proposées pour garantir le financement et réduire les risques jusqu’à 80%.

La ministre a également affirmé la « dynamique et la solidité » du secteur bancaire marocain, relevant que Bank Al-Maghrib soutient les banques marocaines en leur fournissant la liquidité financière nécessaire.

Par ailleurs, en réponse à une autre question concernant « Les délais de paiement des dettes dues par l’État et les collectivités territoriales au secteur privé », Mme Fettah a indiqué que le total de ces créances est passé de 18 MMDH en 2018 à 11,88 MMDH à fin mars 2024.

Concernant les délais de paiement, la ministre a précisé qu’ils ont été réduits de 55,9 jours en 2018 à 34 jours à fin mars de cette année.