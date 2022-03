Premier meeting de la 9e Circonscription à Casablanca pour soutenir la réélection de Macron

Un rassemblement du Comité de soutien à la réélection d’Emmanuel Macron (CREM) se tiendra ce samedi 26 mars à 17h00 à l’hôtel Villa Blanca à Casablanca.

Les partis de la majorité présidentielle (LREM, Agir, Modem, Parti Radical et Horizons) organisent cette première réunion au Maghreb et en Afrique de l’Ouest dans la capitale économique du Royaume où vivent plus de 60 000 Françaises et Français de l’étranger.

Les deux coordinateurs du CREM au niveau de la 9ème circonscription des Français de l’étranger, Sophie Villaume, référente LREM pour la zone et M’Jid El Guerrab, député de la majorité présidentielle, appellent à “l’union derrière” Emmanuel Macron.