Pologne : le général Piotr Blazeusz nommé nouveau commandant de l’Eurocorps

« Le nouveau commandant de l’Eurocorps sera le général Piotr Blazeusz, ancien premier chef adjoint de l’état-major général de l’armée polonaise », selon un communiqué du ministère.

Considéré comme l’un des chefs militaires polonais les plus expérimentés, le général Blazeusz a commandé le contingent polonais en Afghanistan en 2011-2012. En 2021, il a occupé les fonctions de de premier chef d’état-major général adjoint.

La nomination du général Blazeusz intervient au lendemain de la décision du ministère de démettre son prédécesseur le général Jaroslaw Gromadzinski après une enquête menée par le service militaire de contre-espionnage à son encontre.

Gromadzinski avait été nommé commandant de l’Eurocorps par la précédente direction du ministère de la Défense en juin 2023.

Avec son quartier général basé à Strasbourg, l’Eurocorps regroupe, à sa création en 1992, des forces franco-allemandes pour répondre rapidement et conjointement à des menaces visant le continent européen. Depuis, la Belgique, l’Espagne, le Luxembourg et la Pologne ont rejoint l’organisation, tandis que l’Autriche, la Grèce, l’Italie, la Roumanie et la Turquie sont des nations associées.