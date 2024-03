Une collecte de fonds de Biden avec Obama et Clinton rapporte un record de 25 millions de dollars

Ce montant se veut une démonstration majeure du soutien des démocrates à M. Biden, qui se trouve actuellement distancé dans les sondages par Donald Trump, son rival républicain pour la présidentielle de novembre prochain. L’événement au Radio City Music Hall rassemblera les trois leaders démocrates. Plusieurs performances musicales figurent au programme avec notamment les artistes Queen Latifah, Lizzo, Ben Platt, Cynthia Erivo et Lea Michele.

Des milliers de personnes sont attendues à cet évènement, dont les billets se sont vendus à 225 dollars.

Selon les organisateurs, une photo avec les trois présidents coûte 100.000 dollars, tandis qu’un don de 250.000 dollars donne accès à une réception. Ceux qui feront une contribution de 500.000 dollars prendront part à une rencontre encore plus exclusive.

Les analystes estiment que l’engagement des anciens présidents Obama et Clinton devrait booster la campagne électorale de Joe Biden et accroître son avantage financier déjà important face à son rival. Joe Biden disposait de 155 millions de dollars jusqu’à fin février, contre 37 millions de dollars pour Donald Trump et son comité d’action politique Save America.