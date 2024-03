Protection de l’environnement : l’Arabie Saoudite lance l’initiative verte à Abidjan

Baptisée «Saudi Green», cette initiative, déployée simultanément à travers le monde, s’engage à restaurer 40 millions d’hectares de terres et à réhabiliter les espaces verts naturels du Royaume, rapporte l’Agence ivoirienne de presse (AIP).

A cet effet, 10 milliards d’arbres seront plantés en Arabie Saoudite et 450 millions dans le monde d’ici 2030, dans le cadre de cette initiative.

L’initiative verte saoudienne comprend des programmes et des projets d’investissement dans de nouvelles sources d’énergie, l’amélioration de l’efficacité énergétique et celle des programmes de captage et de stockage du carbone, fait savoir la même source.

L’objectif est que 50 % de l’électricité produite en Arabie Saoudite provienne de sources renouvelables d’ici 2030, a déclaré l’ambassadeur de l’Arabie Saoudite en Côte d’Ivoire, Saad Bin Bakheat, en présence des représentants du ministère ivoirien de l’Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, et de la COP15.

Pour y parvenir, le Royaume met en place des initiatives axées sur la réduction des émissions de carbone et le développement des énergies renouvelables, notamment à travers des investissements dans l’hydrogène propre et les technologies avancées de capture du carbone.

Dans cette optique, 77 initiatives ont été lancées pour soutenir les trois objectifs de l’Initiative verte saoudienne et favoriser un changement positif à long terme.

Celles-ci comprennent des efforts de reboisement, de protection de la biodiversité, de réduction des émissions de carbone et de création de nouvelles réserves naturelles.