Pedro Sanchez salue le rôle “déterminant et constructif” du roi Mohammed VI dans l’ouverture d’une nouvelle étape du partenariat maroco-espagnol

Le roi Mohammed VI a joué un rôle “déterminant et constructif” dans l’ouverture d’une nouvelle étape du partenariat maroco-espagnol, a affirmé, jeudi soir à Rabat, le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez.

“Je tiens à saluer le rôle déterminant joué par SM le Roi Mohammed VI pour mettre un terme à la crise entre les deux pays”, a souligné le Chef de l’Exécutif espagnol lors d’un point de presse, à l’occasion de la visite qu’il effectue dans le Royaume à l’invitation du Souverain.

M. Sanchez a aussi exprimé sa reconnaissance au souverain pour son rôle constructif qui a permis d’entamer cette nouvelle étape de compréhension et de bon voisinage entre l’Espagne et le Maroc.

Le président du gouvernement espagnol a également mis en avant l’intérêt porté par Mohammed VI, durant les derniers mois, à la nécessité de parvenir à un accord et de définir des bases solides pour une nouvelle relation entre les deux pays.

“moment historique”

Pedro Sanchez a également qualifié de “moment historique” la nouvelle étape dans les relations entre le Maroc et l’Espagne.

“L’Espagne et le Maroc sont deux pays voisins, amis et partenaires, ce qui explique le caractère stratégique de leurs relations bilatérales”, a souligné le chef de l’Exécutif espagnol lors d’un point de presse, relevant que la consolidation de la coopération bilatérale sera bénéfique pour les deux Royaumes.

L’interdépendance entre les deux pays dans tous les domaines est une réalité indéniable et il est de la responsabilité des deux gouvernements de renforcer et de resserrer les liens d’amitié et la relation stratégique bilatérale, a-t-il soutenu.

Le gouvernement espagnol souhaite que la nouvelle étape des relations bilatérales soit basée sur des principes solides identifiés dans une feuille de route claire, qui permet la gestion des questions d’intérêt de manière concertée dans le cadre du bon voisinage, loin des actes unilatéraux, a-t-il insisté.

Stabilité en Europe et en Afrique

Le Maroc et l’Espagne peuvent jouer un rôle important dans la prospérité et la stabilité en Europe et en Afrique, a par ailleurs affirmé Pedro Sanchez.

“L’Espagne peut jouer un rôle important pour l’Afrique et, sans doute, pour le Maroc au sein de l’Union Européenne, de même que le Maroc peut jouer et il joue un rôle déterminant pour l’Espagne et l’UE au sein de l’Union Africaine”, a souligné M. Sanchez.

Le Maroc et l’Espagne ne partagent pas uniquement la proximité géographique, mais également la volonté d’aller de l’avant pour promouvoir la relance économique, moderniser le tissu productif et développer les investissements mutuels, a-t-il dit.

Il a, dans ce sens, relevé que l’Espagne est un partenaire prioritaire pour le Maroc aussi bien au niveau des relations commerciales que des investissements et vice versa.

“Nous avons des objectifs communs, notamment dans les domaines de la transition énergétique, de l’hydrogène vert et des énergies renouvelables en vue d’assurer le progrès des deux pays, ainsi que la stabilité économique et la prospérité de l’Afrique et de l’Europe”, a fait valoir M. Sanchez.

Le Maroc et l’Espagne peuvent jouer un rôle déterminant en matière de stabilité politique, de développement socio-économique et de transition énergétique aussi bien en Europe qu’en Afrique, a conclu le chef de l’Exécutif espagnol.

Conscients de l’ampleur et de l’importance stratégique des liens qui les unissent et des aspirations légitimes des deux peuples à la paix, à la sécurité et à la prospérité, le Maroc et l’Espagne entament aujourd’hui la construction d’une nouvelle étape dans leur relation bilatérale, lit-on dans la Déclaration conjointe adoptée jeudi au terme des discussions approfondies entre le roi Mohammed VI et le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez.