Participation de Aziz Akhannouch au One Ocean Summit à Brest

Cette participation au One Ocean Summit traduit le fort engagement personnel du roi Mohammed VI en faveur du climat et de la lutte contre le changement climatique.

Le nouveau Modèle de développement du Royaume repose notamment sur le passage à une économie verte qui soit en accord avec les objectifs de durabilité, de renforcement de la résilience, d’adaptation et de protection de l’environnement.

L’envoyé spécial des Etats-Unis pour le climat, John Kerry, avait d’ailleurs salué l’engagement du souverain, lors de la réunion ministérielle organisée en visioconférence en avril 2021 sur le thème : “Climat et Développement”.

L’émissaire avait indiqué que le roi du Maroc avait démontré, lors de la COP22, en 2016, à Marrakech, son engagement personnel en matière de lutte contre le changement climatique affirmant que: ” le Royaume est un partenaire important dans la lutte internationale contre le changement climatique”.

Organisé dans le cadre de la présidence française du conseil de l’Union européenne, le One Ocean Summit a pour objectifs de relever le niveau d’ambition de la communauté internationale sur les sujets maritimes et de relancer un agenda international de l’Océan, suspendu depuis deux ans par la crise sanitaire, afin d’enrayer la dégradation des océans.

Dans la matinée du 11 février, le président Emmanuel Macron réunit chefs d’État et de gouvernement, de responsables d’institutions multilatérales, de chefs d’entreprises, de décideurs de la société civile prenant des engagements ambitieux.

Plusieurs initiatives importantes seront ainsi lancées à cette occasion pour la protection des écosystèmes marins et la pêche durable, la lutte contre les pollutions, notamment plastique, la réponse aux effets du changement climatique comme pour promouvoir une meilleure gouvernance des océans.

Décennie pour protéger l’océan

Le 3 février 2021, les Nations Unies avaient officiellement lancé sa décennie d’action pour protéger l’océan, appelée “Décennie pour les sciences océaniques au service du développement durable (2021-2030)”.

Devant son discours devant l’Unesco, la princesse lalla Hasnaa, présidente de la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement, s’était félicitée de cette initiative qui reflète “une prise de conscience du rôle des Océans dans notre histoire, et de leur importance pour le présent et le futur de l’humanité”.

Réitérant le ferme engagement personnel et actif du roi Mohammed VI sur les questions climatiques et environnementales, Lalla Hasnaa avait rappelé qu’en tant qu’hôte de la COP 22 de Marrakech, le Royaume a apporté son appui déterminant à plusieurs initiatives, telle la “Ceinture Bleue” pour la pêche et l’aquaculture durable en Afrique.

Après avoir relevé que le potentiel des richesses marines que recèlent les océans reste encore en grande partie inconnu, la princesse Lalla Hasnaa avait affirmé que les océans constituent un véritable bien public commun à l’humanité qui requiert “une exploitation durable, responsable et équitable”.

Ce One Ocean Summit rassemblera sur trois jours des centaines d’acteurs du monde entier pour mieux coopérer et agir. Ces échanges nourriront la séquence de haut niveau, qui réunira les dirigeants des pays et des

organisations internationales, les leaders économiques et les personnalités de la société civile les plus déterminés à s’engager pour l’Océan..

Les engagements pris lors du One Ocean Summit soutiendront un programme décisif d’action mondiale, qui a commencé avec le Congrès mondial de la nature (UICN) en 2021 et qui se poursuivra lors de l’Assemblée des Nations Unies pour l’environnement (ANUE), à Nairobi, de la COP15 “biodiversité” de Kunming en Chine, du sommet de l’ONU sur les océans en juin à Lisbonne et de la COP climat, en novembre, à Charm el-Cheikh en Egypte.