Pandémie: l’ONU appelle Israël à faciliter la vaccination des Palestiniens

Côté palestinien, “les vaccins pour couvrir dans un premier temps les groupes prioritaires devraient arriver pendant le premier semestre 2021”, a-t-il relevé. “Dans le même temps, Israël a lancé une campagne de vaccination à large échelle pour ses citoyens et ceux qui résident sur son territoire”, a-t-il ajouté.

“L’ONU continue d’exhorter Israël à contribuer à répondre aux besoins prioritaires des Palestiniens dans les territoires palestiniens occupés et à oeuvrer pour que de façon générale les vaccins anti Covid-19 soient plus disponibles”, a souligné Tor Wennesland.

“C’est quelque chose d’essentiel pour que les deux gouvernements puissent réussir à contrôler la pandémie. Ce serait aussi répondre aux obligations d’Israël en vertu du droit international”, a-t-il insisté en reconnaissant qu’Israël avait depuis un an “travaillé en étroite collaboration avec les Nations unies et leurs partenaires pour veiller à ce que du matériel et des articles nécessaires arrivent dans toute la Cisjordanie occupée y compris Jérusalem-Est et à Gaza”.

“Il importe que ce niveau de coopération et d’engagement ne faiblisse pas maintenant que les vaccins doivent arriver”, a fait valoir l’émissaire.

Le ministre palestinien des Affaires étrangères, Riyad al-Maliki, a déploré l’absence d’aide d’Israël en matière de vaccins. “Nous espérons que cette année marquera la fin de cette pandémie horrible. A cet égard, je voudrais souligner que la puissante occupante n’a fourni aucun vaccin au peuple palestinien occupé à ce jour, estimant ne pas être dans l’obligation de le faire”, a-t-il précisé.

Les épidémiologistes israéliens ont déclaré au Times of Israël qu’il était dans l’intérêt général d’Israël de veiller à ce que les Palestiniens soient vaccinés le plus rapidement possible, car les populations sont trop imbriquées pour que l’une obtienne l’immunité collective sans l’autre, malgré certaines affirmations contraires des dirigeants israéliens.

« Le message est très simple : nous sommes une seule unité épidémiologique. Autant que nous le pouvons, nous devons les aider à résoudre ce problème », a déclaré récemment le directeur général du ministère de la Santé, Moshe Bar Siman-Tov, au Times of Israël.

Israël, qui a acheté les vaccins de Pfizer-BioNTech et Moderna, a aujourd’hui vacciné plus de deux millions de personnes ayant reçu une première dose, sans toutefois en prévoir pour les Palestiniens de Gaza et de Cisjordanie.

L’Autorité palestinienne a signé quatre contrats d’achat de vaccins, dont le Russe Spoutnik V, couvrant 70% des habitants de Cisjordanie et Gaza et devant être livrés d’ici mi-mars.