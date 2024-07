Niger : le départ des soldats américains de la base de Niamey est achevé

« Le ministère de la Défense nationale de la République du Niger et le département de la Défense des Etats-Unis d’Amérique annoncent que le retrait des forces et des équipements américains de la base aérienne 101 de Niamey est désormais achevé », indique un communiqué commun.

« Grâce à une coopération et une communication efficaces entre les forces armées nigériennes et américaines cette opération s’est achevée avant la date prévue et sans aucune complication », ajoute le texte.

Un dernier vol avec les soldats de la base de Niamey devait décoller à 23h locales (22h GMT).

Les forces américaines au Niger étaient estimées à 950 éléments au total.

Six aéronefs – deux hélicoptères Raptor et quatre drones – ainsi que 1.593 tonnes de matériel ont décollé du Niger depuis mai.

« Les forces américaines vont désormais se concentrer sur le retrait de la Base Aérienne 201 d’Agadez. Les responsables nigériens et américains sont résolus à assurer un retrait sûr, ordonné et responsable d’ici le 15 septembre 2024 », expliquent les deux pays dans ce communiqué.

Les Etats-Unis étaient engagés au Niger pour lutter contre les terroristes qui frappent régulièrement le pays dans des attaques sanglantes.