Myriam et Dominique Strauss-Kahn ensemble dans l’aide humanitaire au Maroc

C’est une première ! Après la finance et l’économie, l’ancien patron du FMI, Dominique Strauss-Kahn, investit le domaine de l’aide l’humanitaire au Maroc, notamment à Marrakech où il réside depuis plus de cinq ans.

Cet engagement dans l’action sociale, Dominique Strauss-Kahn compte le déployer comme président de l’association Mekkil’ auprès de son épouse, Myriam L’aouffir, déjà engagée dans l’humanitaire depuis 2004 à travers son association “Juste pour eux“.

« C’est le domaine de la protection de la mère et de l’enfant au sens large du terme que l’association MekkiL’ que je préside a choisi pour tenter de rendre modestement aux Marocains une part des bienfaits dont ils m’ont comblé », annonce l’ancien ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie dans un mot publié sur le site que l’association a lancé ce samedi.

Et d’expliquer son engagement : « Le Maroc est mon second pays. Il m’a beaucoup donné d’Agadir où j’ai passé mon enfance, à Marrakech où je vis aujourd’hui. »

D’Agadir à Marrakech, « plus d’un demi-siècle est passé et avec lui la transformation de ce pays qui m’est si cher », souligne DSK, estimant que « beaucoup de choses ont changé » en termes d’infrastructures, d’ouverture culturelle, d’éducation ou de santé.

« Pourtant il reste beaucoup à faire », a-t-il ajouté. « Améliorer les conditions de vie, sauver des vies et parmi les plus précieuses, celles des enfants, demeurer à l’écoute des populations les plus démunies et tenter de leur offrir un avenir et des perspectives meilleures : voilà notre projet qui prend forme pour commencer dans la région de Marrakech-Safi (…) », poursuit DSK, en mettant l’accent sur un appui particulier en faveur du pôle mère-enfant.

« Bien entendu votre soutien m’est infiniment précieux, sous quelque forme que ce soit, pour que chaque année des vies d’enfant, aujourd’hui encore fauchées injustement, puissent demain éclore et prospérer », conclut le désormais président de l’association, baptisée en hommage au père de son épouse, Mekki L’aouffir, qu’elle a perdu à l’âge de 5 ans.

Objectifs de l’association

Dans la présentation faite sur son site, l’association MekkiL’ concentre ses efforts sur le pôle mère-enfant dans les zones éloignées et/ou défavorisées du Maroc, soutient des initiatives locales et régionales afin de répondre aux besoins et contribue ainsi à pallier les insuffisances.

Son programme d’aide et de développement privilégie essentiellement les conditions et la qualité de vie, la santé, l’éducation, l’inclusion et la solidarité.

L’association développe notamment des projets basés prioritairement sur la protection de la mère et de l’enfant. Son principal défi : contribuer à réduire les inégalités liées aux écarts importants entre zones rurales et urbaines.

Jeudi dernier, l’Association MekkiL a initié une opération innovante de distribution de recharges téléphoniques E-Learning au profit des élèves défavorisés des douars (villages) de la commune de Tassoultante, près de Marrakech, avec le soutien d’Orange Maroc.

Cette opération est destiné à aider les élèves à poursuivre leur scolarité et pouvoir préparer leurs examens dans un contexte difficile dû à la pandémie du coronavirus et au confinement.

Parallèlement à cette opération, l’association a également distribué des paniers alimentaires aux familles les plus démunies, touchées par les mesures liées au confinement et à l’état d’urgence sanitaire décrété dans le pays pour endiguer la propagation du Covid-19.

Pour réaliser ses objectifs, l’association a par ailleurs noué des partenariats avec notamment la Fondation Decathlon, Capgemini, Orange, la région de Marrakech-Safi et Biblionef.

Le bureau de l’association se présente comme suit :