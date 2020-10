Mohammed Moussaoui, le chantre de la lutte contre la radicalisation en France

En ces temps d’incertitudes individuelles, d’excitations collectives et de remises en question en rafales que provoquent les attentats terroristes, la parole publique en matière d’islam de France est largement monopolisée par des voix aussi bruyantes que dissonantes.

Dans ce concert des indignations, un homme se distingue tout particulièrement, Mohammed Moussaoui, l’actuel président du conseil du culte musulman. Il se caractérise à la fois par une maîtrise des enjeux de l’instant et une vision prospective des chantiers à mettre en œuvre pour lutter contre la radicalisation, le fléau premier qui décime le vivre ensemble et encourage les fractures.

Mohammed Moussaoui est connu depuis de nombreuses années dans la galaxie de l’islam de France. Un grand connaisseur de ses enjeux, de ses contradictions , de ses limites , de ses frustrations et surtout des dangers qui le guettent et menacent de le disloquer. Avec une personnalité forgée dans la sagesse, il a su s’imposer comme un personnage clef aux seins de l’islam de France agité depuis longtemps par des bourrasques internes et externes.

Un homme de conviction

Professeur de mathématiques, fin connaisseur de la parole religieuse, Il présente aussi cet avantage de maîtriser à la fois les rouages de l’Etat, de la parole religieuse et spirituelle et les réalités territoriales des musulmans de France. Il est aussi le fruit d’une méritocratie à la française qui a su retrouver au sein de la République l’occasion de déployer son talent et ses convictions d’homme de paix et dialogue. Qui aurait pensé en effet que le jeune Mohammed né en 1964 à Figuig, une ville à l’Est du Maroc allait performer au point de devenir un interlocuteur incontournable de l’Etat français et des différents gouvernements qui se sont succédés depuis une vingtaine d’années pour réfléchir et peser dans l’organisation de la deuxième religion de France.

Et c’est à la sueur de ses neurones et de ses muscles que Mohammed Moussaoui a su se construire. Lorsqu’à 22 ans, il quitte le Maroc, son pays natal, IL débarque à Montpellier, ville où il passe son agrégation en mathématiques. La légende dit que pour financer ses études, le jeune Moussaoui était obligé de travailler dans le bâtiment. S’ensuit une série de performances en devenant professeur agrégé, puis directeur du département de mathématiques à l’université d’Avignon.

C’est donc avec une tête bien faite qui combine la logique implacable des mathématiques et un incontestable maîtrise de la parole religieuse et spirituelle que Mohammed Moussaoui va se lancer dans les réformes et les chantiers de l’islam de France. Il en connaît tous les arcanes pour avoir occupé de nombreux postes de responsabilité.

Dans cette période instable où les prêcheurs disruptifs ont fait leur apparition, où les réseaux sociaux ont changé la pratique et la consommation du discours religieux, Mohammed Moussaoui a été un des premiers à lever l’étendard de la lutte contre la radicalisation. Là où d’autres instrumentalisaient cette cause pour des agendas personnels, Mohammed Moussaoui, personnage désintéressé et mû par un sens inné du service du collectif proposait déjà de mettre sur pied « un observatoire contre le radicalisme ». Objectif cardinal : promouvoir « un islam authentique à même de préserver la jeunesse française des propagandes extrémistes »

Ces mêmes propagandes qui ont armé idéologiquement le bras meurtrier de ces jeunes qui ont semé la terreur récemment devant les anciens locaux de Charles Hebdo ou à Conflans-Sainte-Honorine.

Face à ce drame , Mohammed Moussaoui a eu les mots justes pour distancier les musulmans de France de ces drames : « Les musulmans de France sont horrifiés par ce crime abject, un nouvel affront à leur foi et à leur religion. Quoi de plus affligeant, de plus révoltant et de plus offensant que de voir notre propre religion dévoyée et instrumentalisée pour tuer nos propres concitoyens ? »

Et à un moment crucial de la vie des français dans la diversité de leurs composantes, Mohammed Moussaoui a su trouver les mots pour établir le bon diagnostic de nos maux , de nos insuffisances et de nos déchirures internes. Il fait ce constat aussi limpide qu’implacable : « Nous connaissons l’ennemi, c’est un totalitarisme qui se cache derrière un vocabulaire musulman. Ces terroristes sont des assassins qui n’ont de religieux que les slogans et dont les actes incarnent la trahison de tout ce qui est sacré, dont la vie humaine. »

Combattre les démons de l’extrémisme

Dans cette période incertaine, où les clichés ravageurs et les raccourcis fracturants peuvent aisément séduire les esprits, Mohammed Moussaoui tient à être en première ligne pour mener le véritable et le seul combat qui vaille, celui de l’unité nationale pour vaincre les démons de l’extrémisme et de la division. Et pour cela ses convictions sont en acier : « Cet ennemi, nous le vaincrons ensemble avec nos forces : en restant fidèles au pacte républicain et aux valeurs universelles portées par notre République laïque, indivisible, démocratique et sociale ; en restant fidèles aux valeurs de nos fois respectives qui invitent à la paix et à l’amour de son prochain ».

Mohammed Moussaoui est fervent défenseur des valeurs de la république. Il affiche une croyance sans failles que l’Islam pratiqué dans de bonnes conditions, encadré avec sagesse et modération est compatible avec le vivre ensemble républicain. Dans ce contexte mouvant et incertain, Mohammed Moussaoui pense que : « Notre force immunitaire est notre volonté farouche d’être ensemble »

Au cours de ses activités, Mohammed Moussaoui s’est imposé comme un chantre intraitable de l’unité française et de l’intégration intelligente et pacifique de l’islam de France comme composante positive de la société. Pour cela il a eu des mots qui reflète ses convictions chevillées au corps et qui résonnent avec les débats du moment : « Au nom d’une idée erronée de l’identité française, les adeptes de ce séparatisme dénaturent les valeurs de la République et mettent en péril la cohésion nationale ».