Migration irrégulière : les États-Unis, le Mexique et le Guatemala s’engagent à développer leur coopération

« Les autorités chargées de l’application de la loi des trois pays travailleront ensemble pour identifier les failles de sécurité, partager des informations et élaborer des plans opérationnels coordonnés », indique la déclaration.

La réunion ministérielle de mercredi intervient un jour avant que le président Joe Biden et l’ancien locataire de la Maison Blanche Donald Trump ne se rendent à la frontière sud du pays, alors que la question migratoire est au centre des préoccupations des Américains. La réunion a connu la participation du secrétaire d’État américain, Antony Blinken, et de ses homologues du Guatemala et du Mexique, outre plusieurs hauts responsables de l’administration US.

Le candidat républicain à la présidence Donald Trump a cherché à faire de la gestion de la question migratoire par l’administration Biden la pierre angulaire de sa campagne de réélection. De son côté, Biden a critiqué à plusieurs reprises les républicains du Congrès pour ne pas avoir réussi à adopter un accord bipartisan sur la sécurité nationale et les frontières plus tôt cette année.

Washington compte sur ses partenaires du Sud pour réduire les passages à la frontière entre les États-Unis et le Mexique et a récemment attribué une baisse spectaculaire des passages au renforcement des contrôles par les autorités mexicaines. Pour les Américains, l’immigration demeure le problème le plus important aux États-Unis, selon les résultats d’un nouveau sondage publiés mardi. C’est la première fois que cette question est en tête des préoccupations des Américains depuis 2019. L’enquête Gallup révèle que 28% des Américains ont cité l’immigration comme le principal problème au pays, ce qui représente un bond de 8 points par rapport à janvier.