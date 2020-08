Messi veut quitter le Barça, séisme sur la planète foot

Dépité par la terrible déroute 8-2 essuyée en quart de finale de Ligue des champions le 14 août contre le Bayern Munich, futur vainqueur de l’épreuve, fatigué par une saison cauchemardesque et lassé par un projet sportif peu convaincant, la légende Leo Messi a mis ses menaces à exécution. L’Argentin a annoncé au club ce mardi qu’il souhaitait mettre fin à son histoire d’amour avec le FC Barcelone.

Les avocats du joueur ont fait parvenir au club un courrier recommandé dans lequel ils annoncent la volonté de Messi de résilier son contrat unilatéralement, en vertu d’une clause qui a expiré le 10 juin dernier. Mais le club considère que son contrat est encore valide jusqu’au 30 juin 2021, a confirmé à l’AFP une source au sein du club catalan ce mardi soir.

“En principe, cette clause expirait le 10 juin, mais le caractère atypique de cette saison coupée par le coronavirus a ouvert la voie pour que Messi demande à être libéré de son contrat dès maintenant. Un premier pas vers l’ouverture d’une négociation pour son départ, sur la base de sa clause libératoire qui s’élève à 700 millions d’euros”, a précisé Marca, le journal le plus vendu d’Espagne, mardi soir.

Ce coup de semonce pourrait donc être suivi d’un bras de fer entre experts pour déterminer si la validité de cette clause peut être prolongée, étant donné que la saison en Espagne a été coupée entre mars et juin par la pandémie.

Lassitude

Après des mois à montrer publiquement sa lassitude face à un club en ruines et une saison catastrophe, entre résultats sportifs décevants et scandales en cascade, le sextuple Ballon d’Or est passé à l’action.

D’après la presse sportive espagnole, Messi s’est réuni avec le nouvel entraîneur du Barça Ronald Koeman la semaine dernière, et lui aurait indiqué qu’il se voyait “plus à l’extérieur qu’à l’intérieur” du club.

Cette “bombe totale”, comme l’a qualifiée le principal journal sportif argentin Olé, intervient onze jours après la terrible déroute du Barça 8-2 contre le Bayern Munich en quart de finale de la Ligue des champions au terme d’une saison catastrophique, qui a lancé une révolution au sein du club catalan.

Dans la foulée, l’entraîneur Quique Setién a été limogé, remplacé par Ronald Koeman. Ce dernier aurait, selon la presse spécialisée catalane, communiqué lundi au grand ami de Messi, l’attaquant uruguayen Luis Suarez, qu’il ne comptait pas sur lui pour la saison prochaine, à l’instar d’autres cadres du Barça comme Arturo Vidal, Ivan Rakitic et Samuel Umtiti.

Un coup de fil qui a sans doute précipité les envies de départ de la légende blaugrana.

“Respect et admiration, Leo. Tout mon soutien, mon ami”, a écrit l’ex-légende blaugrana Carles Puyol sur Twitter, ce mardi soir.

“Quand tu enfermes un tigre dans une cage, il ne se rend pas, il se bat !!!”, a posté le coéquipier chilien de Messi Arturo Vidal, ce mardi soir sur Twitter.

Séisme pour la planète football

Si Messi quitte la Catalogne, ce serait la fin d’une longue et belle histoire d’amour entre la Pulga (“puce”, en espagnol) argentine et le Barça : arrivé au club en 2000 à l’âge de 13 ans, Messi a ensuite gravi tous les échelons au sein de l’un des clubs les plus prestigieux au monde pour finir par obtenir le statut de “meilleur joueur de tous les temps”, comme on l’assure à Barcelone.

Il s’agit surtout d’un séisme pour la planète football, qui a du mal à s’imaginer la superstar argentine sous d’autres couleurs que le rouge et le bleu catalans.

“Je ne le vois pas ailleurs. Je ne peux pas le croire. Je préfère croire que c’est un ultimatum lancé à la direction pour que Bartomeu s’en aille”, a réagi Ruben Tejero, fan du Barça de 28 ans qui faisait partie de la petite centaine de supporters, N.10 de Messi dans le dos, qui se sont spontanément rassemblés mardi soir devant le Camp Nou, sous les fenêtres du très critiqué président Josep Maria Bartomeu, pour exiger sa démission.

Les négociations autour de l’astronomique clause libératoire de Messi, fixée jusqu’à maintenant à 700 millions d’euros, seront décisives pour son éventuel départ du club, comme cela avait été le cas pour le transfert de son éternel rival portugais Cristiano Ronaldo passé du Real Madrid à la Juventus Turin, en juillet 2018, contre 105 millions d’euros.

D’après la presse spécialisée, trois clubs auraient les moyens pour prétendre accueillir la légende argentine dans leurs rangs: le Paris Saint-Germain, l’Inter Milan et Manchester City.