Message du Roi Mohammed VI au Président russe Vladimir Poutine

Dans ce message, le Souverain exprime Ses sincères félicitations et ses vœux les meilleurs de santé et de succès à M. Poutine et de davantage de progrès et de prospérité au peuple russe ami.

Le Roi saisit cette occasion pour Se féliciter des relations distinguées entre les deux peuples amis, basées sur les liens d’amitié solide et d’estime mutuelle, réitérant Sa détermination à continuer à œuvrer de concert avec le président Poutine pour renforcer le partenariat maroco-russe et consolider l’approche de consultation et de coordination bilatérale concernant différentes questions internationales et régionales d’intérêt commun, au service des intérêts communs des deux pays et en contribution à la consolidation de la sécurité et de la stabilité internationales.