Message de fidélité et de loyalisme au Roi Mohammed VI du président de la Chambre des conseillers

Dans ce message, M. Mayara exprime, en son nom et en celui de l’ensemble des membres de la Chambre des conseillers, ses sincères sentiments de loyalisme et de fidélité, ainsi que son attachement indéfectible au glorieux Trône Alaouite.

Le président de la Chambre des conseillers s’est félicité de l’heureuse coïncidence de cet important événement constitutionnel avec l’avènement du nouvel an de l’Hégire 1445, ainsi qu’avec la célébration par le peuple marocain du 24ème anniversaire de l’accession du Roi Mohammed VI au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Cette session qui a pris fin, a-t-il poursuivi, a été marquée par un bilan important dans tous les domaines de l’action législative, de contrôle et de diplomatie menée par la Chambre, dans le cadre de la Constitution du Royaume et conformément aux Hautes Orientations clairvoyantes de SM le Roi et de Sa vision perspicace, avec la détermination de continuer d’œuvrer toujours pour la consolidation de l’édifice d’aujourd’hui, la promotion d’un avenir prometteur et la concrétisation des aspirations du peuple marocain.

Sur le plan législatif, M. Mayara a indiqué que la Chambre des conseillers a adopté 23 projets de loi relatifs aux chantiers majeurs qui bénéficient de la Haute sollicitude Royale, ajoutant que la Chambre a tenu 13 séances plénières consacrées aux questions orales posées au gouvernement sur des sujets d’actualité ayant trait à différents aspects sociaux et économiques touchant le citoyen et l’entreprise marocains, outre deux séances mensuelles sur la politique publique, en présence du Chef du gouvernement, une sur ”la politique nationale dans le domaine du tourisme” et l’autre sur ”la charte de déconcentration administrative et le challenge de l’équité territoriale et sociale”.

Dans ce message, M. Mayara a fait savoir aussi que la Chambre a continué, durant cette session, de prendre note des engagements des membres du gouvernement durant les séances des questions orales, tout en recevant des réponses sur la suite donnée à certains de ces engagements formulés lors de la session d’octobre, outre les réunions tenues par les commissions permanentes avec les membres du gouvernement au sujet de questions nationales cruciales.

Concernant l’évaluation des politiques publiques, le président de la Chambre des conseillers a fait état de la tenue, le 18 juillet courant, de la séance annuelle consacrée à l’examen et l’évaluation des politiques publiques sur le thème ”Éducation et formation : les enjeux de la réforme”, ajoutant que cette institution s’est penchée également sur le rapport du groupe de travail thématique sur ”les programmes intégrés destinés aux personnes en situation de handicap”.

Sur le registre des relations de la Chambre des conseillers avec les autres institutions constitutionnelles, il a affirmé que la Chambre a poursuivi son action en matière de consolidation de la coordination avec la Chambre des représentants au sujet des questions d’intérêt commun, notamment en ce qui concerne l’examen des rapports des institutions constitutionnelles, en premier lieu l’exposé du premier président de la Cour des comptes sur les activités des juridictions financières au titre de l’année 2021.

Sur le plan de la diplomatie parlementaire, M. Mayara a souligné que la Chambre des conseillers a poursuivi son action et son engagement dans le cadre des organisations parlementaires régionales, continentales et internationales et aussi sur le plan bilatéral, mobilisant à cette fin toute son énergie et ses potentialités en faveur de la défense des causes nationales justes, à leur tête la question de l’intégrité territoriale du Royaume.

”La Chambre des conseillers ne peut, à cette occasion, que se féliciter et exprimer sa fierté de l’ensemble des acquis diplomatiques et politiques réalisés par notre pays, sous la conduite éclairée de Votre Majesté, et illustrés par la multiplication des actes de reconnaissance de la marocanité du Sahara confirmant les réalités géographiques et les liens historiques, ainsi que le soutien grandissant à Votre proposition judicieuse visant à accorder à cette partie du Royaume une large autonomie sous souveraineté marocaine”, a-t-il dit.

Et d’assurer que ”la Chambre des conseillers poursuivra, dans le cadre de la coopération et la complémentarité avec la diplomatie officielle, ses efforts pour lever le voile sur la réalité de ce conflit artificiel et faire avorter tout type de complot visant à porter atteinte à nos droits légitimes et à notre intégrité territoriale”.

Parallèlement à cet effort déployé en faveur de la première cause nationale, M. Mayara a relevé que la Chambre des conseillers, toutes composantes confondues, accorde aussi un intérêt prépondérant aux autres questions nationales cruciales et à la coopération avec les Parlements des pays amis et frères, dans le cadre de l’action commune avec les unions parlementaires, tout en partageant avec elles les expériences et expertises dans les domaines concernant le développement économique, social, humain et environnemental, ainsi que des énergies propres et des nouvelles technologies, outre la promotion de la paix et la sécurité dans le monde, des valeurs de tolérance et de modération ou encore le dialogue et l’entente entre les peuples.

”La Chambre des conseillers saisit cette occasion pour réitérer son fort engagement, sous Votre sage conduite, pour hisser le Maroc au rang des pays émergents de manière à consolider sa modernité et son progrès et préserver ses acquis sur les plans de l’intégrité territoriale, la démocratie, l’État de droit, la promotion du développement durable ou encore la consécration de la paix sociale”, a-t-il conclu.