Mauritanie : la composition du nouveau Gouvernement dévoilée

Ainsi, le nouveau gouvernement dirigé par le Premier ministre Ould Bilal Messoud, reconduit de nouveau à son poste, aura pour mission de préserver et de consolider les acquis dans divers domaines et accélérer l’achèvement des programmes et des politiques publiques en cours, a indiqué la Présidence mauritanienne.

Le nouvel exécutif accordera la plus grande importance aux secteurs des services et productifs et aux programmes sociaux qui ont un impact direct sur la vie des citoyens, en accélérant les réformes nécessaires pour accroître l’efficacité de ces secteurs et améliorer la qualité des différents services, souligne la même source. Voici la composition du nouvel exécutif, dont l’annonce intervient après les élections législatives, régionales et municipales organisées le 13 mai dernier et la formation d’un nouveau parlement:

-. Ministre de la Justice : Mohamed Mahmoud Ould Cheikh Abdoullah Ben Boya.

-. Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur : Mohamed Salem Merzoug.

-. Ministre de la Défense nationale : Hananna Ould Sidi.

-. Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation : Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine.

-. Ministre des Affaires Islamiques et de l’Enseignement Originel : Dah Ould Sidi Ould Amar Taleb.

-. Ministre des Affaires économiques et du Développement durable : Abdessalam Ould Mohamed Saleh.

-. Ministre des Finances : Isselmou Ould Ahmed M’Bady.

-. Ministre de l’Education nationale et de la Réforme du Système éducatif : Moctar Ould Dahi.

-. Ministre de la Santé : Naha Mint Hamdy Ould Mouknass.

-. Ministre de la Fonction publique et du Travail : Sidi Yahya Ould Cheikhna Ould Lemrabott.

-. Ministre de la Transformation numérique, de l’innovation et de la Modernisation de l’Administration : Mohamed Abdallahi Ould Louly,

-. Ministre du Pétrole, de l’Energie et des Mines, porte-parole du gouvernement : Nany Ould Chrougha.

-. Ministre des Pêches et de l’Economie maritime : Moctar Alhousseyni Lam.

-. Ministre de l’Agriculture : Moma Ould Beibate Hamahoullah.

-. Ministre de l’Elevage : Hmedeît Ould Cheine.

-. Ministre du Commerce, de l’Industrie, de l’Artisanat et du Tourisme : Lemrabott Ould Bennahi.

-. Ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle : Zeynebou Mint Hmidnah.

-. Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire : Sid’Ahmed Ould Mohamed.

-. Ministre de l’Equipement et des Transports : Mohamed Ali Ould Sidi Mohamed.

-. Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement : Ismaêl Ould Abdel Vettah.

-. Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique : Niang Mamoudou.

-. Ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement : Ahmed Sid’Ahmed Dié.

-. Ministre de l’Action sociale, de l’Enfance et de la Famille : Savia Mint N’Tahah.

-. Ministre de l’Environnement : Lalya Kamara.

-. Ministre Secrétaire générale du gouvernement : Aîssata Ba Yahya.

-. Le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’extérieur chargé des Mauritaniens de l’extérieur : Mohamed Yahya Ould Saaîd.