Marrakech se dote du premier radiotélescope au niveau national

Ce radiotélescope a pour mission de capter les ondes radioélectriques émises par le soleil, les régions de formations stellaires, le quasar et les noyaux des galaxies, ainsi que pour mener des études cosmologiques, indique un communiqué de ce centre culturel

Avec l’inauguration de ce radiotélescope, un nouveau champ disciplinaire en sciences de l’univers s’ouvre devant les spécialistes de l’astronomie au Maroc, souligne la même source.

Ce radiotélescope vient s’ajouter à plusieurs autres instruments astronomiques d’observation performants mis à la disposition du public par ce centre culturel.

Le centre culturel Atlas Golf de Marrakech abrite différents instruments pour l’observation des objets célestes, dont le plus gros télescope du Maroc (Un télescope de 600 mm de diamètre) en plus de deux autres télescopes, dont un de 350 mm de diamètre et un deuxième de 355 mm de diamètre, une lunette Coronado dédiée à l’observation des protubérances et filaments du soleil, ainsi qu’un sidérostat qui permet de projeter l’image réelle du soleil en continu.