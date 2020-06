Maroc: ouverture d’une enquête sur le cluster Lalla Mimouma

Le procureur du roi près la Cour d’appel de Kénitra a ordonné l’ouverture d’une enquête judiciaire sur les causes et circonstances de la propagation de la Covid-19 au sein de trois unités de conditionnement de fruits rouges dans la région de Lalla Mimouna, province de Kénitra, entraînant un grand nombre de contaminations, donnant ainsi lieu à un foyer épidémiologique.

L’ouverture de cette investigation, qui a été confiée à la brigade nationale de la Gendarmerie royale, a été ordonnée après avoir consulté l’enquête administrative effectuée sur cette affaire par la commission mixte des ministères de l’Intérieur, de la Santé, de l’Agriculture, la pêche maritime, le développement rural et les eaux et forêts et du Travail et de l’insertion professionnelle, précise un communiqué du procureur.