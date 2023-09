Maroc: le CSCA dresse le bilan de la couverture médiatique du séisme et salue l’engagement des médias audiovisuels

Réuni en session plénière le 21 septembre 2023, le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle, (CSCA), a pris la décision de porter à la connaissance du public un certain nombre de constats concernant le traitement médiatique consacré par les radios et télévisions nationales, publiques et privées, au séisme qui a frappé la région d’Al-Haouz le vendredi 8 septembre 2023.

Selon un communiqué de cette instante de régulation, les constats et observations sont fondées sur le processus spécifique de monitoring des programmes audiovisuels mis en place par la HACA pour assurer le suivi, à la fois, de la mobilisation de 21 radios et 5 chaines de télévision dans cette situation de crise et des caractéristiques des contenus radiophoniques et télévisuels consacrés aux différentes dimensions de cet évènement tragique.

Le CSCA a fait le constat de plusieurs éléments significatifs, parmi lesquels une adaptation diligente de la programmation générale des radios et télévisions et une mobilisation exceptionnelle des ressources humaines et logistiques.

Globalement et malgré quelques différences entre le temps de réaction de certains médias, poursuit le communiqué, il a été constaté une réactivité immédiate et une prompte adaptation des programmes des différents services audiovisuels pour, d’abord, annoncer le séisme et ensuite relater l’évolution des évènements sur le terrain. Certaines radios privées qui diffusaient des programmes en direct au moment du tremblement de terre ont immédiatement annoncé la nouvelle et modifié la thématique des programmes pour la consacrer à la situation d’urgence, notamment en ouvrant leurs ondes aux citoyens pour recueillir leurs témoignages à chaud et leurs premières réactions.

Le CSCA a également fait le constat de l’effort notable des différentes chaînes du service public pour mutualiser leurs moyens afin d’optimiser leurs capacités de terrain et répondre aux exigences du travail journalistique en situation d’urgence.

Les radios et les chaînes de télévision ont aussi contribué à refléter et symboliser la période de deuil national en diffusant des programmes adaptés à cette séquence.

Le suivi assuré par les équipes de la HACA a établi qu’entre le moment où le séisme s’est produit et la fin de la période de deuil national, les radios et télévisions, publiques et privées, ont adapté leurs programmes à hauteur de 75% à 95% de la programmation générale initialement prévue, la variation s’expliquant par les différences de vocation entre les services audiovisuels.

Le CSCA a par ailleurs établi que les radios et télévisions ont contribué à contrecarrer les fausses nouvelles et les images trompeuses par la mise à disposition des citoyens d’une information fiable dans le contexte difficile d’une catastrophe naturelle dévastatrice.

En effet, la forte charge psychologique et anxiogène inhérente aux évènements tragiques tels que les catastrophes de toutes natures, occasionne souvent une prolifération de récits contradictoires et de narrations médiatiques approximatives et biaisées.

En outre, relève le CSCA, les radios et les chaînes de télévision ont essayé d’adopter un registre de narration journalistique privilégiant la simplicité des propos, l’explication rationnelle, l’expertise scientifique et l’expérience humaine. L’approche « rationnelle » de cette communication grand public a été servie notamment par l’effort déployé pour solliciter de sources expertes dans des domaines variés : la géophysique, la psychologie, l’éducation, le droit et des sciences sociales, la santé publique, l’architecture, le patrimoine, etc.

Le CSCA a par ailleurs estimé que l’effort journalistique de terrain en plus de la vigilance en matière de recueil de l’information auprès de sources fiables et spécialisées ont permis de mettre en exergue la contribution effective et significative des radios et télévisions à la réalisation de deux objectifs au bénéfice des citoyens marocains.

Promotion des valeurs de la solidarité

Lors de sa réunion, le CSCA a considéré que la mobilisation et l’engagement exceptionnels dont ont faits preuve les médias nationaux pour couvrir toute l’actualité du séisme d’Al-Haouz permet de tirer un enseignement fort pertinent pour l’avenir du système médiatique national : l’efficience de la lutte contre la désinformation ne saurait être tributaire de la seule dénonciation et démystification des fakes news, qui est liée à la capacité des médias professionnels à produire un contenu alternatif, fiable, documenté, basé sur les données de terrain et respectueux des normes éthiques de la pratique professionnelle.

Les radios et télévisions ont notamment contribué à la promotion des valeurs de la solidarité, du vivre-ensemble et de la cohésion nationale.

Le CSCA a relevé l’importance accordée dans le traitement médiatique radio- télévisé à la représentation de la diversité. A titre d’exemple, les radios et télévisions ont « visibilisé » les contributions et les initiatives de solidarité de tous les Marocains : hommes et femmes, jeunes et personnes âgées, citoyens de l’intérieur et Marocains du monde, arabophones et amazighophones, Marocains de toutes les régions du pays, musulmans et membres de la communauté juive, etc.

En reflétant aussi les contributions et la solidarité exprimée par les étrangers résidant au Maroc, les médias ont mis en avant les valeurs du vivre-ensemble qui tiennent une place spécifique dans l’identité du Maroc et son image internationale.

Allant au-delà de l’appel au don, les radios et télévisions ont en outre abordé des questions relatives au « savoir-faire et savoir-être » des volontaires et représentants des associations pourvoyeuses d’aide et de secours pour sensibiliser à la question du respect nécessaire des coutumes, de la culture et des traditions des habitants des régions touchées.

Les radios et les chaînes de télévision monitorées ont également fait preuve d’une grande vigilance en matière de respect des obligations prévues par leurs cahiers des charges. A titre d’exemple, les chaines de télévision ont veillé à ne pas montrer d’images choquantes ou voyeuristes de cadavres sous les décombres ou de dépouilles des victimes lors des enterrements. Des précautions ont été prises pour éviter de réexposer les enfants et les mineurs aux mêmes conditions difficiles qu’ils ont vécues lors du tremblement de terre.

En conclusion, le CSCA a considéré que l’effort médiatique important déployé par les radios et les chaînes de télévision nationales publiques et privées, pour couvrir l’évènement tragique du séisme d’Al-Haouz, constitue un acquis professionnel au profit du droit du citoyen à l’information.

Pour le CSCA, ces bonnes pratiques pourraient être consolidées encore et enrichies pour renforcer les capacités des médias audiovisuels à s’engager de manière optimale dans l’effort national requis pour assurer la mise en œuvre des décisions prises par le Roi Mohammed VI au profit des citoyens des régions affectées par le séisme, notamment, la reconstruction, la mise en œuvre de la future loi relative aux pupilles de la Nation, le désenclavement des régions, la restauration du patrimoine, etc.

-Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle a également considéré que cette expérience a mis en évidence la centralité du service public de l’audiovisuel, l’importance de la consolidation de la libéralisation de la communication audiovisuelle ainsi que la question déterminante du renforcement de la confiance entre les médias et les citoyens.