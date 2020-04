Maroc: l'”Association des initiatives citoyennes” soutient les familles démunies face à la pandémie

Face à la pandémie et son impact sur les ménages, l'”Association des initiatives citoyennes” a procédé à la distribution de paniers alimentaires, au profit de 42 familles défavorisées de la commune rurale de Toughmerte, province de Taroudannt.

Ces paniers de première nécessité, distribués grâce à des donatrices et donateurs, permettent aux bénéficiaires de disposer de l’essentiel pendant le mois de ramadan sans avoir à se déplacer en plein confinement.

“Afin de participer à l’élan de solidarité et de générosité que connait le Toyaume, notre association des initiatives citoyennes a distribuée des paniers d’une valeur de 250 DH chacun pour aider des familles dans le besoin à traverser ces moments difficiles que nous sommes en train de vivre à cause de cette crise sanitaire planétaire”, a souligné Moustapha Belhaj, un acteur associatif engagé et président de l’”Association des initiatives citoyennes”, se félicitant du soutien des autorités locales sur place.

“Dans ce grand moment de communion nationale autour de Sa Majesté le Roi , chacun de nous se doit d’apporter son aide à des familles qui souffrent plus que d’autres des conséquences de cette pandémie”, a-t-il ajouté, estimant que les mesures économiques et sociales et les actions de solidarité citoyennes font honneur à notre pays qui est cité comme exemple”.