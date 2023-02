Maroc: annonce des vainqueurs des élections législatives partielles à la Chambre des Conseillers

Selon les données du ministère de l’Intérieur, ces élections législatives partielles ont porté sur deux sièges pour l’Instance représentative des salariés et un siège pour le corps électoral des représentants des organisations professionnelles d’employeurs les plus représentatives de la circonscription électorale qui comprend les régions de Souss-Massa, Guelmim-Oued Noun, Laâyoune-Sakia El Hamra et Dakhla-Oued Eddahab.

Les mêmes données indiquent qu’en ce qui concerne l’électorat des représentants des salariés, la Commission Nationale de la Statistique, qui a tenu, ce vendredi 17 février 2023 au siège du ministère de l’Intérieur, sa réunion consacrée au dépouillement des votes, a annoncé l’élection de Mme Zahra Mohsen, de l’Union Marocaine du Travail (UMT) et de M. Abdelilah Siba, de l’Union Générale des Travailleurs du Maroc (UGTM).

Pour l’électorat des représentants des organisations professionnelles d’employeurs les plus représentatives, le processus de dépouillement des voix qui a été initié par la Commission Régionale de la statistique, ce vendredi au siège de la Wilaya de la région Souss-Massa, a abouti à l’annonce de la victoire de M. Mohamed Aziz Bouslikhen de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM).