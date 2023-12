Macron promet une année 2024 « de détermination, d’efficacité et de résultats »

Lors de ses vœux télévisés Emmanuel Macron a promis, dimanche 31 décembre, une année 2024 « de détermination, d’efficacité et de résultats » faite de « réarmement civique » et de « fiertés françaises ».

Le chef de l’Etat souhaite aussi engager le « réarmement civique », soutenant que l’appartenance à la « France » s’articule autour d’« une culture, une histoire, une langue, des valeurs universelles qui s’apprennent dès le plus jeune âge, à chaque génération ».

M. Macron a parlé de réarmements « économique », « de l’Etat et de nos services publics », auxquels le président, qui s’insurge régulièrement contre un processus de « décivilisation » à l’œuvre selon lui dans nos sociétés.

Sur le plan international, Emmanuel Macron a parlé de la guerre en Ukraine et de la guerre entre le Hamas et Israel. Mais, surtout, le chef de l’Etat a parlé du « choix décisif » qui se jouera, selon lui, lors des élections européennes de juin, entre « continuer l’Europe ou la bloquer ».

« Nous aurons à faire le choix d’une Europe plus forte et plus souveraine à la lumière de l’héritage de Jacques Delors », a-t-il dit, et choisir entre « affirmer la force de nos démocraties libérales ou céder aux mensonges qui sèment le chaos ».