L’UE se dote de sa première stratégie d’industrie de la défense

La Commission européenne et le haut représentant de l’UE pour les affaires étrangères ont dévoilé un ensemble d’initiatives visant à “soutenir la compétitivité et l’état de préparation de l’industrie de la défense” des Vingt-Sept, notamment la stratégie industrielle européenne de défense (EDIS) qui “définit une vision claire et à long terme pour parvenir à la préparation de l’industrie de la défense dans l’UE”.

L’Exécutif européen a aussi présenté une proposition législative relative à un programme européen pour l’industrie de la défense (EDIP), qui mobilisera 1,5 milliard d’euros du budget de l’UE au cours de la période 2025-2027 et qui constitue “le premier moyen immédiat et central de mise en œuvre de la stratégie”, a indiqué la Commission.

“Pour accroître l’état de préparation de l’industrie européenne dans le domaine de la défense, les États membres doivent investir davantage, mieux, ensemble et européens”, insiste Bruxelles, ajoutant que la EDIS entend soutenir “une expression plus efficace” de la demande de défense collective des États membres, garantir la disponibilité de tous les produits liés à la défense, veiller à ce que les budgets nationaux et de l’UE soutiennent l’adaptation de l’industrie de la défense au nouveau contexte sécuritaire et intégrer une culture de préparation à la défense dans l’ensemble des politiques.

La stratégie définit des indicateurs visant à mesurer les progrès accomplis par les États membres dans ce domaine. Les 27 sont ainsi invités à acquérir au moins 40 % des équipements de défense de manière collaborative d’ici à 2030, veiller à ce que, d’ici 2030, la valeur des échanges commerciaux de défense intra-UE représente au moins 35 % de la valeur du marché de la défense de l’Union et œuvrer pour atteindre l’objectif de dépenser au moins 50 % de leur budget de défense au sein de l’UE d’ici à 2030 et 60 % d’ici à 2035.

“Avec notre nouvelle stratégie industrielle de défense, l’Union définit une vision claire pour renforcer notre préparation industrielle dans ce domaine” a déclaré, à cet égard, le commissaire européen au marché intérieur, Thierry Breton, ajoutant que l’EDIP constitue un “instrument ambitieux” pour commencer à mettre concrètement en œuvre la stratégie.

“Nous devons investir davantage dans la défense, mais nous devons le faire mieux et ensemble”, a estimé de son côté le haut représentant Josep Borrell, soulignant qu’une industrie européenne de la défense forte, résiliente et compétitive est “un impératif stratégique et une condition préalable à l’amélioration de notre état de préparation en matière de défense”.