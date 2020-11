L’ONU et la Mauritanie préoccupées par la “gravité de la situation” à Guergarate

L’ONU et la Mauritanie ont exprimé, mercredi, leur préoccupation de la gravité de la situation à Guergarate, bloquée par des milices du “polisario”, exprimant la crainte de la voir s’exaspérer davantage et dégénérer en “violences dont les conséquences sont désastreuses”.

Lors d’un entretien téléphonique, le secrétaire général des Nations-Unies, M. Antonio Guterres et le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur, M. Ismail Ould Cheikh Ahmed, “ont évoqué la gravité de la situation existante et exprimé leur crainte de la voir s’exaspérer davantage et dégénérer en violences dont les conséquences sont désastreuses”.