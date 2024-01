L’Inde bloque l’accès à plusieurs plateformes de crypto-monnaies

L’Inde a bloqué, vendredi, l’accès aux sites web de plusieurs plateformes et de fournisseurs de services d’actifs numériques virtuels, ont rapporté samedi des médias locaux.

Cette mesure fait suite à des avis de justification de conformité émis le 28 décembre dernier par la cellule de renseignement financier, relevant du ministère des Finances du pays, à 9 plateformes en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent.

Ces plateformes, bien que s’adressant à une partie substantielle des utilisateurs indiens, n’étaient pas enregistrées auprès de la Cellule et ne relevaient pas du cadre de lutte contre le blanchiment d’argent, d’après la même source.

Dans une publication sur son compte sur le réseau social X, la plateforme Binance a confirmé le « blocage d’adresse IP touchant plusieurs sociétés de cryptographie, dont Binance », relevant que cette mesure n’a d’incidence que sur les utilisateurs qui tentent d’accéder à l’App Store iOS indien ou au site web de Binance depuis l’Inde.

La plateforme a, en outre, indiqué qu’elle demeure engagée à respecter les réglementations et lois locales et maintient une communication active avec les régulateurs pour garantir la protection des utilisateurs et le développement d’une industrie Web3 saine.

« La situation actuelle n’est pas propre à Binance et affecte également d’autres acteurs de l’industrie Web3 », a ajouté la plateforme, assurant que « tous les fonds des utilisateurs sont en sécurité ».