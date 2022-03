L’Espagne prolonge la restriction temporaire des voyages non essentiels des pays tiers vers l’UE

Le Bulletin officiel de l’État (BOE) en Espagne a fait état, mardi, de la prolongation jusqu’au 30 avril de la restriction temporaire des voyages non essentiels des pays tiers vers l’Union européenne et les pays associés de l’espace Schengen en raison de la crise sanitaire provoquée par le Covid-19.

La recommandation de l’UE du 30 juin, qui établissait une liste de pays tiers dont les résidents étaient exemptés des restrictions de voyage vers l’Union européenne, n’ayant pas été modifiée, les effets de l’ordonnance, qui prend fin le 31 mars, sont prolongés d’un mois.

Cela ne préjuge pas de la possibilité de modifier l’un ou l’autre de ses articles avant cette échéance si les circonstances changent.

Ces modifications sont mises en œuvre en Espagne par l’ordonnance du 17 juillet, qui modifie les critères d’application d’une restriction temporaire des déplacements non essentiels des pays tiers vers l’Union européenne et les pays associés à Schengen pour des raisons d’ordre public, avec ses extensions et modifications successives.

Ainsi, le présent arrêté prendra effet du 22 juillet 2020 à 24 heures au 30 avril 2022 à 24 heures, sans préjudice de son éventuelle modification pour répondre à un changement de circonstances ou à de nouvelles recommandations au niveau de l’UE.