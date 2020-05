Les masques marocains homologués par l’armée française en vue de les importer

Avec une production de plus de 7 millions de masques grand public par jour, le Maroc a commencé à exporter notamment vers l’Europe.

Après leur homologation par l’armée française, deux entreprises marocains vont ainsi commencé à exporter des masques, a appris Atlasinfo de sources sûres..

Auparavant, ces deux entreprises étaient spécialisées dans la production de sacs en tissu pour remplacer les sacs plastiques qui sont désormais interdits dans le Royaume, a-t-on précisé de mêmes sources.

Le port du masque étant obligatoire au Maroc depuis le 7 avril., les masques sont vendus 0,07 euro l’unité.

Sous l’impulsion du roi Mohammed VI et grâce aux subventions du fonds spécial d’urgence abondé par l’Etat et par des donations publiques et privées, dix-neuf usines de textile locales se sont reconverties pour produire des unités à partir de matériau non tissé.

Un exploit qui vaut aujourd’hui pour le Maroc d’être considéré comme un producteur mondiale de masques.