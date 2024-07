Les Français aux urnes pour le second tour des législatives

Soixante-seize députés ont été élus dès le premier tour en obtenant plus de 50% des suffrages sur 25% des inscrits (39 députés du Rassemblement national et alliés, 32 députés du Nouveau Front populaire, 2 députés du camp présidentiel et trois députés Les Républicains et divers droite). Il reste donc 501 sièges à pourvoir sur les 577 que compte la chambre basse.

Le second tour verra la participation de 1.094 candidats.

Les départements d’outre mer ont commencé à voter dès samedi.

Les bureaux de vote ont ouvert à 08h00 en métropole. Ils fermeront à 18H00 ou 20H00 dans les grandes villes, heure à laquelle les premières estimations commenceront à tomber.

Après d’intenses tractations, 224 candidats qualifiés pour le second tour se sont finalement désistés pour faire barrage à l’extrême droite donnée favorite pour ce second tour par les sondages.

Ce scrutin est placé sous haute surveillance, les autorités craignant des émeutes après les résultats du scrutin.

Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a fait état vendredi de la mobilisation de 30.000 policiers et gendarmes ce 7 juillet pour empêcher que « l’ultragauche et l’ultradroite » créent du « désordre ».

Sur les grandes artères de la capitale, notamment l’avenue des Champs-Élysées, plusieurs magasins ont fait le choix de se barricader en prévision d’éventuelles scènes de violences.