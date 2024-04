Les Emirats ont enregistré 254 millimètres de pluie en une journée

Les Emirats arabes unis ont enregistré mardi 254 millimètres (mm) de pluie en une journée, l’équivalent de près de deux ans de précipitations. A Dubaï, des pluies torrentielles ont submergé de nombreux tronçons d’autoroutes, rendant la circulation des voitures extrêmement difficile et retardant les départs et les arrivées des avions à l’aéroport.

Le président des Emirats, cheikh Mohammed ben Zayed al-Nahyane, a ordonné aux autorités « d’examiner rapidement l’état des infrastructures à travers le pays et de limiter les dégâts causés », selon l’agence de presse officielle WAM.

Il a aussi demandé à ce que les familles dont les logements ont été touchés par les intempéries soient logées dans des endroits sûrs.

Après l’annulation et le détournement de dizaines de vols la veille, les voyageurs ont été invités mercredi à ne pas se rendre à l’aéroport de Dubaï, le plus fréquenté au monde en termes de trafic international, « sauf en cas d’absolue nécessité ».

« Les vols continuent d’être retardés et détournés (…) Nous travaillons d’arrache-pied pour rétablir les opérations le plus rapidement possible dans des conditions très difficiles », a déclaré un porte-parole de Dubaï Airports.

La compagnie aérienne Emirates a suspendu les enregistrements, en raison des difficultés d’accès à l’aéroport pour le personnel et les passagers, des routes étant toujours bloquées et certains services de métro suspendus.

La tempête a touché les Emirats arabes unis et Bahreïn, dans la nuit de lundi à mardi, après avoir frappé Oman, un autre pays du Golfe, où 18 personnes, dont plusieurs enfants, ont été tuées.

Les précipitations aux Emirats arabes unis sont les plus importantes jamais enregistrées dans le pays, depuis le début des relevés en 1949, selon les autorités.