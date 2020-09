Le groupe terroriste dit Etat islamique (EI) a revendiqué, jeudi, l’assassinat en août dernier de six humanitaires français et de deux Nigériens, rapportent les médias de l’hexagone.

L’EI revendique l’assassinat au Niger de 6 humanitaires français et 2 Nigériens

Les assassinats ont été revendiqués par le groupe terroriste via son organe de propagande Al-Naba, qui évoque une “attaque éclair” dans la région de Kouré, au cours de laquelle six “Croisés” français et deux “apostats” nigériens ont été tués.