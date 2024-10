Le Roi Mohammed VI offre un dîner officiel en l’honneur du président français et de son épouse

Le Roi Mohammed VI, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid et de LL.AA.RR les Princesses Lalla Khadija, Lalla Meryem, Lalla Asmaa et Lalla Hasnaa, a offert, mardi au Palais Royal à Rabat, un dîner officiel en l’honneur du président français, Emmanuel Macron et de son épouse Mme Brigitte Macron.

A son arrivée au Palais Royal, le président français, accompagné de son épouse, a passé en revue un détachement de la Garde Royale qui rendait les honneurs.

Ont été conviés à ce dîner, notamment le chef du gouvernement, les présidents des deux Chambres du Parlement, les Conseillers de SM le Roi, les membres du gouvernement, les membres de la délégation officielle accompagnant le Président français et plusieurs autres personnalités civiles et militaires.

Au terme de ce dîner, le Roi, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid et de LL.AA.RR les Princesses Lalla Khadija, Lalla Meryem, Lalla Asmaa et Lalla Hasnaa, a pris congé de ses hôtes.