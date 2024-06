Le président français Emmanuel Macron exclut toute démission

Dans un entretien au Figaro Magazine, Emmanuel Macron a assuré mardi qu’il refuserait de démissionner « quel que soit le résultat » des législatives du 30 juin et 7 juillet 2024. « J’y vais pour gagner! », a-t-il dit malgré sa popularité en berne.

Après avoir annoncé la dissolution de l’Assemblée et appelé à des élections législatives anticipées, le président français dit vouloir ouvrir une période de « clarification » du paysage politique français et en tirer les conséquences.

A ceux qui le jugent « fou » de provoquer un tel séisme alors que le pays s’apprête à accueillir les Jeux olympiques (26 juillet-11 août), M. Macron a défendu une « bonne décision ».

« Je dis aux Français, n’ayez pas peur, allez voter », a-t-il poursuivi, estimant que « la dissolution, c’est le geste le plus clair, le plus radical, le plus fort (…) J’ai créé une élection intermédiaire pour clarifier la situation ».

Selon le président Macron, la décision de dissoudre l’Assemblée « mûrissait depuis plusieurs semaines » en raison des débats agités à l’Assemblée et la fragilité de la majorité présidentielle.

Interrogé sur le risque que le Rassemblement national, en cas de victoire, demande sa démission, le chef de l’État a balayé cette hypothèse selon l’hebdomadaire. « Ce n’est pas le RN qui écrit la Constitution, ni l’esprit de celle-ci. Les institutions sont claires, la place du président, quel que soit le résultat, l’est aussi. C’est un intangible pour moi ».