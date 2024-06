La France met en place les dispositifs en vigueur pour les législatives anticipées

Le décompte des temps de parole des partis politiques à la télévision et à la radio a commencé depuis 6 heures (heure locale), ce mardi, a décidé, lundi, l’Arcom, le régulateur de l’audiovisuel en France.

Conformément à cette recommandation, les télévisions et radios seront tenues d’assurer un « accès équitable » aux candidats et aux partis politiques sur leurs ondes. À cette fin, elles devront décompter le temps de parole des candidats, de leurs partis et de leurs soutiens, puis le transmettre à l’Arcom en guise de contrôle.

Par ailleurs, en raison de la brièveté des délais après la décision surprise du président français de dissoudre l’Assemblée nationale, les candidatures devront être déposées à partir du mercredi 12 juin et jusqu’au dimanche 16 juin, à 18 heures, selon le décret publié lundi au Journal officiel.

Pour le second tour, les déclarations de candidatures seront déposées « à partir de la proclamation des résultats par la commission de recensement général des votes et jusqu’au mardi 2 juillet 2024 à 18 heures », est-il précisé.

La campagne électorale pour le 1er tour débutera à partir du lundi 17 juin. À cette date seront instituées les commissions prévues d’assurer « l’envoi et la distribution de tous les documents de propagande électorale », note le décret.

La prochaine Assemblée nationale se réunira le « deuxième jeudi qui suit son élection », selon l’article 12 de la Constitution française, soit le jeudi 18 juillet.