Le président Emmanuel Macron décore Mehdi Qotbi de l’insigne de Grand officier de l’Ordre national du Mérite

Et une de plus ! Car cet infatigable artiste ne les compte plus. Honoré par son pays, le Maroc, et déjà décoré par les anciens présidents, feu Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande, Mehdi Qotbi continue à déployer son énergie et son entregent incroyable au service de la promotion de l’art marocain, le rendant incontournable dans le paysage culturel marocain et à l’international.

L’enfant pauvre du quartier Takkadoum de Rabat ne boude pas son plaisir devant cette énième distinction et se dit fier.

Précédé par son rire sonore et sa modestie légendaire, Mehdi Qotbi, l’homme aux multiples casquettes qu’il met au service de sa mission, a réussi à organiser d’importantes et grandes expositions inédites sur le continent africain et dans le monde arabe qu’abrite le Musée Mohammed VI d’Art moderne et contemporain de Rabat, un joyeux voulu par le Roi qui a fait de la culture une des priorités nationales.

Rendant un vibrant hommage au Roi Mohammed VI, dont « les conseils avisés nous ont grandement aidé à progresser dans notre mission muséale », Mehdi Qotbi affirme que « tout le travail accompli par la Fondation n’aurait pas pu aboutir sans le soutien de SM le Roi Mohammed VI qui accorde à la culture une place prépondérante », a confié à Atlasinfo le président de la Fondation nationale des musées, qui était entouré de ses proches et de ses invités, dont le ministre des Affaires étrangères Stéphane séjourné, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, l’ambassadeur de France à Rabat, Christophe Lecourtier, le président de l’IMA Jack Lang, l’ancien sherpa de Nicolas Sarkozy, Jean-David Levitte, Sidney Toledano, conseiller de Bernard Arnault, PDG de LVMH, ainsi que d’amis qui ont fait le voyage depuis le Maroc.

Ont également été décorés lors de cette cérémonie de remise de décorations, le célèbre animateur et producteur Thierry Ardisson, la star des années yéyé Sheila, la poétesse franco-libanaise Vénus Khoura-Ghata et Victor Cosma, compositeur franco-romain, connu pour avoir composé les musiques de nombreux grands films.

Un aéropage de personnalisé du monde des arts et des lettres, de l’audiovisuel, du cinéma, et aussi de la politique, ont assisté à ces remises de décorations.