Le président du CFCM recadre Eric Zemmour

Dans un communiqué publié ce mardi, le président du Conseil français du culte musulman (CFCM) a recadré le polémiste et potentiel candidat à la présidentielle 2022, Eric Zemmour, qui “s’est permis d’inventer une version fallacieuse du verset coranique 5 :32, prétendant que le coran légitime l’assassinat de toute personne qui contreviendrait à la loi d’Allah ou offenserait Allah”.

“N’en déplaise à Éric Zemmour, le Coran qualifie tout assassinat de crime contre l’humanité et considère toute assistance à une personne en danger comme don de vie pour l’humanité”, précise le président du CFCM, Mohammed Moussaoui.

Et de poursuivre que “force est de constater que celui qui a été condamné deux fois par la justice de notre pays pour incitation à la discrimination et à la haine continue de diaboliser l’islam et les musulmans au risque de provoquer une fracture irréparable au sein de notre pays”.

Le CFCM appelle “toutes les forces vives, éprises de paix et de justice, et garante de l’unité et de la cohésion de notre pays à l’extrême vigilance face à ces discours qui glorifient la haine et la discorde”.

Le verset en question rappelle la prescription divine faite aux enfants d’Israël sur la nature du meurtre : « C’est pourquoi Nous avons donné ce précepte aux Enfants d’Israël : Celui qui aura tué une personne non coupable d’un meurtre ou d’une corruption sur terre, c’est comme s’il avait tué tous les hommes. Et quiconque lui fait don de la vie, c’est comme s’il faisait don de la vie à tous les hommes. En effet Nos messagers sont venus à eux avec les preuves. Et puis voilà qu’en dépit de cela, beaucoup d’entre eux ont été prévaricateurs » (Coran 5 : 32).

Devant 3.700 personnes, le philosophe Michel Onfray et Eric Zemmour ont débattu de l’islam, des musulmans et de l’immigration. Ces trois questions obsèdent Zemmour au point de s’interroger sur le besoin ou non “d’armer” les Français.