Le Pakistan accueille le sommet de l’Organisation de Coopération de Shanghai

La capitale Islamabad recevra les dirigeants et ministres des États membres de l’organisation, répartis entre l’Asie et l’Europe de l’Est, pour discuter de questions cruciales telles que la lutte contre le terrorisme, la sécurité régionale et la coopération économique. Ce sommet se déroule dans un climat sécuritaire tendu, ce qui a poussé les autorités pakistanaises à déployer massivement l’armée dans la capitale.

L’un des faits marquants de cet événement est l’arrivée lundi du Premier ministre chinois, Li Qiang, qui effectuera une visite de quatre jours au Pakistan. Cette première visite d’un chef de gouvernement chinois au Pakistan depuis 11 ans a culminé avec l’inauguration, lundi, de l’aéroport international de Gwadar, situé dans le sud-ouest du pays et financé par le Corridor économique Chine-Pakistan (CPEC).

Le ministre indien des Affaires étrangères, Subrahmanyam Jaishankar, conduira également une délégation au sommet. Il s’agit de la première visite d’un ministre indien des Affaires étrangères au Pakistan depuis décembre 2015. Néanmoins, M. Jaishankar a précisé qu’il se concentrerait uniquement sur les affaires multilatérales liées à l’OCS, évitant ainsi les discussions bilatérales en raison des tensions persistantes entre les deux pays. Les relations entre l’Inde et le Pakistan se sont détériorées à la suite de plusieurs incidents notables, dont l’attaque de Pulwama et la frappe aérienne de Balakot en février 2019, ainsi que l’abrogation par l’Inde du statut spécial de Jammu-et-Cachemire. La dernière visite de haut niveau entre les deux pays a eu lieu en mai 2023, lorsque Bilawal Bhutto-Zardari, alors ministre des Affaires étrangères du Pakistan, a assisté à une réunion des ministres des Affaires étrangères de l’OCS dans l’État côtier indien de Goa.

Créée en 2001 pour promouvoir la coopération politique, économique et sécuritaire en Asie centrale, l’OCS comprend dix membres, à savoir la Chine, l’Inde, le Pakistan, l’Iran, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, l’Ouzbékistan, la Russie et la Biélorussie.