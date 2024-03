Le Nigeria ouvre ses frontières avec le Niger, lève d’autres sanctions

Cette directive est conforme aux décisions de l’Autorité des chefs d’État et de gouvernement de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) lors de son sommet extraordinaire du 24 février, à Abuja, fait savoir le communiqué.

Les dirigeants de la CEDEAO ont décidé de lever les sanctions économiques contre la République du Niger, le Mali, le Burkina Faso et la Guinée, rappelle le porte-parole de la présidence, Ajuri Ngelale, dans le communiqué.

Le président nigérian a ordonné la levée immédiate de plusieurs sanctions imposées à la République du Niger, précise la même source, à savoir la fermeture des frontières terrestres et aériennes entre le Nigeria et la République du Niger, ainsi que de la zone d’exclusion aérienne de la CEDEAO pour tous les vols commerciaux à destination et en provenance de la République du Niger.

La suspension de toutes les transactions commerciales et financières entre le Nigeria et le Niger, ainsi que le gel de toutes les transactions de services, y compris les services publics et l’électricité vers la République du Niger.

Le gel des avoirs de la République du Niger dans les banques centrales de la CEDEAO et le gel des avoirs de la République du Niger, des entreprises d’État et des entreprises parapubliques dans les banques commerciales.

La suspension du Niger de toute aide financière et de toute transaction avec toutes les institutions financières, en particulier la Banque d’investissement et de développement de la CEDEAO (BIDC) et la Banque ouest-africaine de développement (BOAD).

Il s’agit aussi de la levée de l’interdiction de voyager pour les fonctionnaires du gouvernement et les membres de leur famille.

Le président Tinubu a également approuvé la levée des sanctions financières et économiques à l’encontre de la République de Guinée, conclut le communiqué de la présidence.