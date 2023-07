Le meilleur guide touristique au monde est Marocain

Choisi parmi 3000 candidats, le Marocain a décroché lors d’une cérémonie virtuelle organisée récemment par la plateforme Wanderlust World Guide, le très convoité Prix Gold, qui récompense le meilleur guide touristique au monde, avec une note de 94,7/100.

Hamid Oumezdou, qui exerce le métier de guide touristique dans la catégorie des espaces naturels depuis treize ans, souligne dans un entretien à la MAP, sa fierté d’avoir pu décrocher une telle distinction, qui récompense le dévouement et le professionnalisme dont il a fait preuve durant sa carrière, estimant qu’au-delà de sa modeste personne, le prix récompense également la profession de guide touristique dans le Maroc et de par le monde.

“Je travaille sérieusement et je représente mon pays en exerçant ce métier. Je me dois d’être honnête et professionnel pour donner une image qui reflète les valeurs et l’histoire ancestrale et authentique du Royaume”, confie-t-il.

Polyglotte, le natif du douar Toughza dans la province d’Ouarzazate raconte qu’il a entamé sa carrière en guidant des touristes francophones, avant d’intégrer la langue anglaise dans son éventail dans la foulée de l’expansion du marché de touristes anglophones visitant le Royaume, et en acquérant des notions avancées en espagnol et en allemand.

“J’ai commencé à travailler avec un tour opérateur australien en 2015 qui propose des circuits de montagne et de désert, outre des visites à caractère culturel et historique du Maroc, en guidant des touristes qui veulent tout voir du Royaume, j’ai pu exercer mon métier dans l’ensemble des circuits touristiques que recèle le pays”, se félicite-il, estimant que sa meilleure récompense est de recevoir des feedback positifs de touristes satisfaits de sa prestation.

Le lauréat du Centre de formation aux métiers de montagne (CFAMM) souligne avoir découvert très jeune sa passion pour le métier de guide touristique et avoir pu bénéficier de l’encadrement nécessaire pour réaliser des visites touristiques de qualité, ce qui se traduit par des notes excellentes attribuées sur les plateformes de notation par les touristes qu’il guide.

Candidat malheureux en 2015 de la même compétition, Hamid Oumezdou met l’accent sur le dévouement et le désir continu d’apprentissage qui ne doivent jamais quitter le guide touristique, car “le touriste moderne se renseigne par tous les moyens sur le pays avant de le visiter et désire faire tous les circuits touristiques disponibles, allant des villes aux espaces historiques et naturels, mêlant les montagnes et le Sahara”.

Il appelle dans ce sens, les jeunes désireux d’exercer ce métier à intégrer les formations offertes par l’État, car le secteur du tourisme est en plein essor dans le Royaume, soulignant que les futurs guides touristiques doivent exercer leur métier avec honnêteté et aimer leur pays pour le montrer de la meilleure des manières.

“Souvent l’unique interlocuteur des touristes sur le terrain est le guide touristique, il est important d’être professionnel et de fournir un service irréprochable”, note M. Oumezdou.

“Un touriste satisfait rentre et raconte son séjour à dix personnes, tandis qu’un touriste insatisfait racontera sa mésaventure à cent personnes, sinon à plusieurs milliers, au vue de l’impact des réseaux sociaux””, dit-t-il sur un ton presque philosophique.