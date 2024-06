Le Maroc soutient le plan de paix de Joe Biden pour un cessez-le-feu durable à Gaza

Le Royaume du Maroc, dont le Roi Mohammed VI préside le Comité Al Qods, souligne l’importance des propositions présentées par le président des Etats Unis d’Amérique, Joe Biden, visant à favoriser l’établissement d’un cessez-le-feu durable à Gaza, l’accès de l’aide humanitaire, la protection des civils, le retour des déplacés, ainsi que la reconstruction des zones détruites.

« Le Royaume du Maroc espère que les différentes parties concernées vont adhérer à cette initiative et s’engager à mettre en œuvre ses différentes phases », indique lundi soir un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

« Le Maroc continue de croire qu’une paix durable au Moyen Orient passe inéluctablement par une solution à deux Etats : un Etat palestinien, sur les frontières de juin 1967, avec Jérusalem Est comme capitale, vivant côte-à-côte avec un Etat israélien », souligne le communiqué.

Joe Biden a dévoilé vendredi dernier un plan en trois phases d’une durée d’une quarantaine de jours chacune, proposé par Israël, comprenant un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Le dirigeant américain a jugé que cette feuille de route, soumise jeudi au Hamas via le Qatar, était une opportunité à ne pas « laisser passer ».

« Après une diplomatie intensive menée par mon équipe et mes nombreuses conversations avec les dirigeants d’Israël, du Qatar, de l’Egypte et d’autres pays du Moyen-Orient, […] Israël a offert une […] une feuille de route pour un cessez-le-feu durable (à Gaza, NDLR) et la libération de tous les otages », a annoncé Joe Biden depuis la Maison Blanche.

La phase 1

Cette première phase comporte un cessez-le-feu total de six semaines, assorti d’un retrait israélien des zones densément peuplées de la bande de Gaza. « Certains » otages israéliens – des femmes et des personnes âgées, blessées ou malades – sont libérés, et certains corps restitués aux familles.

Le président américain a promis que les derniers otages ayant la nationalité américaine rentreront alors « à la maison ». Des centaines de prisonniers palestiniens seraient également remis en liberté.

La trêve permet le retour des Palestiniens déplacés vers leurs habitations dans le nord de la bande de Gaza. L’aide humanitaire, qui n’a jamais réussi jusqu’ici à entrer en quantité suffisante, « augmente fortement », jusqu’à atteindre 600 camions par jour.

La phase 2

Les contours précis de cette deuxième phase seront, selon Joe Biden, négociés pendant le premier cessez-le-feu de six semaines. Il a précisé que les hostilités ne reprendraient pas tant que les discussions continueraient.

En cas de négociations concluantes, les combats s’arrêtent définitivement et tous les Israéliens encore détenus à Gaza rentrent chez eux, soldats israéliens compris.

Les forces israéliennes se retirent complètement du territoire. Un haut responsable américain a indiqué que chaque phase du plan devait durer une quarantaine de jours.

La phase 3

Un vaste plan de reconstruction de Gaza est lancé, avec le soutien des Etats-Unis et de la communauté internationale. Les chantiers des hôpitaux, des écoles et des habitations commencent. Un haut responsable américain a jugé qu’il faudra de 3 à 5 ans pour reconstruire le territoire.

Tout est fait alors, selon Joe Biden, pour que le Hamas ne puisse pas reconstituer ses capacités d’attaque, et cela avec l’intervention de partenaires régionaux. Les dernières dépouilles d’otages israéliens sont rendues à leurs familles.