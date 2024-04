Le maillot de Renaissance Sportive de Berkane est conforme à la réglementation de la CAF

Le maillot porté par les joueurs du club de football marocain Renaissance Sportive de Berkane est conforme aux statuts et réglementations de la Confédération Africaine de Football (CAF), apprend-on auprès de la Confédération

Le club Renaissance Sportive de Berkane (RSK) est autorisé à utiliser ses maillots lors du match qui aura lieu à Alger pour les demi-finales de la Coupe de la Confédération africaine de football.

La CAF a également demandé à la Fédération Algérienne de Football de se conformer au règlement et à prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter la remise urgente à la RSK de ses équipements sportifs retenus par la douane algérienne pour éviter de perturber l’organisation du match contre l’USM Alger.

« Nous souhaitons vous informer que le comité a décidé que le maillot en question est conforme aux Statuts et réglementations de la CAF. Par conséquent, nous vous informons par la présente que le club RS Berkane est autorisé à utiliser les maillots pendant le match mentionné », tranche la CAF

A son arrivée à l’aéroport d’Alger dans un avion espagnol, la délégation sportive de Renaissance de Berkane a été étonnée de se voir confisquer ses équipements et ses tenues et de se voir bloquée, sous prétexte que le maillot de la RSB arborait une carte du Maroc avec ses provinces du sud.

Les autorités algériennes, qui soutiennent les mercenaire du Polisario, ont alors bloqué l’équipe de Berkane à l’aéroport.

La délégation marocaine n’avait obtenu l’autorisation de voyager vers Alger que dans un avion espagnol, l’Algérie impose des restrictions d’accès aux vols marocains.

Cette énième provocation met l’accent sur l’hostilité de l’Algérie à l’égard du Maroc, notamment l’interdiction depuis septembre 2021 pour les avions marocains de survoler ou atterrir en Algérie. Cette attitude belliqueuse a un impact considérable sur les événements sportifs et autres rencontres entre les deux pays et et les problèmes auxquels sont confrontés les sportifs marocains.